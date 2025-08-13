Επέλεξε Ελλάδα ο Τριάντης - Ποιο είναι το νέο όπλο στη «φαρέτρα» του Γιοβάνοβιτς - Τα 11 αδέλφια, η Αυστραλία και η καριέρα στην Ευρώπη

View this post on Instagram A post shared by Nectarios Triantis (@nectarios25)

Όσο για την επιλογή του, στις αρχές Ιουλίου ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει κάνοντας σαφές όμως ότι: «Υπάρχει μια θέση στην καρδιά μου και για την Ελλάδα και για την Αυστραλία».Τότε, τι ήταν εκείνο που βάσει των όσων είπε ο ίδιος θα τον οδηγούσε στην τελική του απόφαση;«Νομίζω πως θα είναι εκεί όπου θα με οδηγήσει η καρδιά μου. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου να ηρεμήσει, να πέσει η σκόνη. Είναι θέμα του πού νιώθω πιο σπίτι μου, πιο άνετα».Για όσους τον ξέρουν πολύ καλά, η Ελλάδα κι η αξία της πατρίδας για την οικογένειά του έχουν μεγάλη σημασία. Και τελική η απόφασή του όσο δύσκολη ή εύκολη κι αν ήταν, στο τέλος η καρδιά τού έδειξε το δρόμο.Και σ' αυτόν το δρόμο τον περιμένει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το γεμάτο ταλέντο ρόστερ του που αποτελείται από τους Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζίμα, Κωστούλα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα κι όχι μόνο...