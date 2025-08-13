Επέλεξε Ελλάδα ο Τριάντης - Ποιο είναι το νέο όπλο στη «φαρέτρα» του Γιοβάνοβιτς - Τα 11 αδέλφια, η Αυστραλία και η καριέρα στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη.
Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε να αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας αντί της Αυστραλίας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αποκτά άλλο ένα γρανάζι στη μηχανή του στο δρόμο για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026
Ο Νεκτάριος Τριάντης, που γεννήθηκε στην Αυστραλία, από Έλληνες γονείς, επέλεξε να πάρει την ελληνική υπηκοότητα και άρα το δικαίωμα να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας μας.
Παρότι είχε αγωνιστεί στις “μικρές” εθνικές της Αυστραλίας, ο Νεκτάριος Τριάντης είχε εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας και το όνειρό του μπορεί να γίνει πια πράξη, αφού εξασφάλισε τα απαραίτητα χαρτιά, για να φορέσει τη γαλανόλευκη φανέλα, όπως ενημέρωσε σχετικά και η ΕΠΟ.
Ο 22χρονος αμυντικός ξεκίνησε από την Αυστραλία την καριέρα του παίζοντας στην Σίδνεϋ Γουόντερερς, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, ενώ το μεγάλο βήμα στην καριέρα του το έκανε το 2023 παίρνοντας μεταγραφή για την Σάντερλαντ, από την οποία αποχώρησε ως δανεικός για τη Χιμπέρνιαν τη σεζόν 2024-25.
Στη Σκωτία εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του και πλέον έχει επιστρέψει στο ρόστερ της Σάντερλαντ, η οποία θα αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στην Premier League. Έτσι, αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμη ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, που μπορεί να υπολογίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026.
Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης
O Νεκτάριος Τριάντης γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 2003 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από Έλληνες γονείς και έχει 7 αδερφούς και 3 αδερφές. Οι δύο από τους αδερφούς του, ο Κρις και ο Πίτερ, υπήρξαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αγωνιζόμενοι μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο του αυστραλιανού ποδοσφαίρου, την A-League.
Δέχτηκε, όμως, το πλήγμα της απώλειας σε νεαρή ηλικία, καθώς έχασε τον πατέρα του όταν ήταν μόλις 8 ετών, από πυρκαγιά στην Αυστραλία.
Όσον αφορά στην ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στη Σίδνεϊ Ολίμπικ, αγωνιζόμενος ως πλάγιος επιθετικός και επιθετικός χαφ.
Στη συνέχεια όταν ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα, οι προπονητές του τον έβαζαν στα μπακ και εν συνεχεία στα στόπερ καθώς ψήλωσε παραπάνω από το αναμενόμενο.
Η καρδιά του είπε Ελλάδα
Όσο για την επιλογή του, στις αρχές Ιουλίου ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει κάνοντας σαφές όμως ότι: «Υπάρχει μια θέση στην καρδιά μου και για την Ελλάδα και για την Αυστραλία».
Τότε, τι ήταν εκείνο που βάσει των όσων είπε ο ίδιος θα τον οδηγούσε στην τελική του απόφαση;
«Νομίζω πως θα είναι εκεί όπου θα με οδηγήσει η καρδιά μου. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου να ηρεμήσει, να πέσει η σκόνη. Είναι θέμα του πού νιώθω πιο σπίτι μου, πιο άνετα».
Για όσους τον ξέρουν πολύ καλά, η Ελλάδα κι η αξία της πατρίδας για την οικογένειά του έχουν μεγάλη σημασία. Και τελική η απόφασή του όσο δύσκολη ή εύκολη κι αν ήταν, στο τέλος η καρδιά τού έδειξε το δρόμο.
Και σ' αυτόν το δρόμο τον περιμένει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το γεμάτο ταλέντο ρόστερ του που αποτελείται από τους Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζίμα, Κωστούλα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα κι όχι μόνο...
