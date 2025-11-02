Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Το συγκινητικό βίντεο της Ένωσης για τον Στέλιο Μανωλά: «Μία ζωή, μόνο ΑΕΚ»
Ο Στέλιος Μανωλάς θα παρευρεθεί απόψε στο «AEK store» πριν το ματς της Ένωσης με τον Παναιτωλικό και θα υπογράψει αυτόγραφα στους φιλάθλους
Ο Στέλιος Μανωλάς θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό.
Ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές και τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της ΑΕΚ, ο εμβληματικός αμυντικός των δεκαετιών ‘80 και ‘90, θα συναντήσει τους οπαδούς της Ένωσης στο «AEK Store» πριν τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.
Ήταν για σχεδόν δύο δεκαετίες η «σημαία» της ΑΕΚ και φόρεσε μόνο τη φανέλα της και καμία άλλη! Μεγάλος παίκτης και μεγάλος ηγέτης, με μοναδικά επιτεύγματα:
4 Πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα, 1 Λιγκ Καπ, 2 Σούπερ Καπ
3 Πρωταθλήματα Ελλάδας Εφήβων
3 φορές καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος
71 συμμετοχές (6 γκολ) με Εθνική Ελλάδας
Κύπελλο Ελλάδας 2016 ως προπονητής της ΑΕΚ
Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Κυριακής ένα βίντεο αφιερωμένο στον Στέλιο Μανωλά, όπου αποτυπώνονται οι μεγάλες του στιγμές με τα κιτρινόμαυρα καθώς και δηλώσεις από το παρελθόν, με χαρακτηριστικότερη αυτή του πατέρα του!
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ:
