Μουντιάλ 2026: Η Βοσνία έγινε η πρώτη ομάδα που ανακοίνωσε την αποστολή της
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Σεργκέι Μπάρμπαρεζ ένα μήνα πριν την έναρξη των αγώνων, ανακοίνωσε τους 26 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική

Η Βοσνία έκανε τη μεγάλη έκπληξη καθώς κατάφερε να αποκλείσει διαδοχικά την Ουαλία και την Ιταλία (αμφότερες στη διαδικασία των πέναλτι) στα play off της Ευρωπαϊκής ζώνης και να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Οι Βόσνιοι είναι στον δεύτερο όμιλο και θα τεθούν αντιμέτωποι με Κατάρ, Καναδά και Ελβετία και παρόλο που έχουν μπροστά τους έναν μήνα για τη σέντρα στο Μουντιάλ 2026, ο ομοσπονδιακός Σεργκέι Μπάρμπαρεζ σήμερα ανακοίνωσε τους 26 ποδοσφαιριστές που θα πάρει μαζί του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ανάμεσα τους οι γερόλυκοι Τζέκο και Κολάσινατς στην τελευταία κατά τα φαινόμενα παράσταση τους σε μεγάλη διοργάνωση.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες
Νίκολα Βασίλ (Ζανκτ Πάουλι)
Μάρτιν Ζλόμισλιτς (Ριέκα)
Οσμάν Χατζίκιτς (Σλάβεν Μπελούπο)

Αμυντικοί
Σέαντ Κολάσινατς (Αταλάντα)
Αμάρ Ντέντιτς (Μπενφίκα)
Νιχάντ Μούγιακιτς (Γκαζιαντέπ)
Νίκολα Κάτιτς (Σάλκε)
Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς (Σασουόλο)
Στιέπαν Ράντελιτς (Ριέκα)
Νιντάλ Τσέλικ (Λανς)
Ντένις Χατζικάντουνιτς (Σαμπντόρια)

Μέσοι
Αμίρ Χατζιαχμέτοβιτς (Xαλ)
Ιβάν Σούνιτς (Πάφος)
Ιβάν Μπάσιτς (Αστάνα)
Ντένις Μπούρνιτς (Καρλσρούη)
Έρμιν Μάχμιτς (Σλόβαν Λίμπερετς)
Μπένιαμιν Ταχίροβιτς (Μπρόντμπι)
Αμάρ Μέμιτς (Βικτόρια Πλζεν)
Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Ζάλτσμπουργκ)
Εσμίρ Μπαϊρακτάρεβιτς (Αϊντχόφεν)

Επιθετικοί
Ερμεντίν Ντεμίροβιτς (Στουτγκάρδη)
Γιόβο Λούκιτς (Κλουζ)
Σαμέντ Μπαζντάρ (Γιαγκελόνια)
Χάρις Ταμπάκοβιτς (Γκλάντμαχ)
Έντιν Τζέκο (Σάλκε)

Προπονητής:
Σεργκέι Μπάρμπαρεζ
