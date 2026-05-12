«Τους παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο» λέει ο Χρυσοχοΐδης για τους ληστές της Τιθορέας
Έξι άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών οι συλληφθέντες - Είχαν χειροβομβίδες και όπλα με σφαίρα στη θαλάμη - Έχουν απασχολήσει τις αρχές για άλλα αδικήματα
Στην αποκάλυψη ότι η ΕΛΑΣ «παρακολουθούσε εδώ και καιρό» την ομάδα των ληστών που χτύπησε τράπεζα το πρωί της Δευτέρας στην Τιθορέα, προχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Όπως είπε στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης «είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολούθησε και έδρασε».
Στην ερώτηση, δε, για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης αρκέστηκε να απαντήσει «μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς».
«Αυτή η ομάδα που ήταν πολύ ικανή και δραστήρια, τελικά έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθη» κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την υπόθεση της ληστείας στην Τιθορέα.
Οι 8 συλληφθέντες - έξι άνδρες και δύο γυναίκες - για την ένοπλη ληστεία με μεγάλη λεία σε τράπεζα στην Τιθορέα κρατούνται στη ΓΑΔΑ από το βράδυ της Δευτέρας-
Όπως είπε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι πρώτοι πέντε συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία, με βαρύ οπλισμό. Είχαν 4 χειροβομβίδες, σφαίρες στη θαλάμη των όπλων τους, πιστόλια και υποπολυβόλα».
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 24 έως 33 ετών «και έχουν απασχολήσει τις αρχές με κάποια αδικήματα». «Δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή και επέλέξαν την τράπεζα επειδή δεν είναι κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα» είπε ακόμα η κυρία Δημογλίδου.
Πρόσθεσε, δε, ότι οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση «αναζητούν και άλλα άτομα ενώ σήμερα γίνονται και κατ' οίκον έρευνες»
Δείτε τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο της ληστείας και τους πέφτουν τα χρήματα:
Από 24 έως 33 ετών οι 8 συλληφθέντες, έχουν απασχολήσει τις αρχές
Η επιχείρηση για τις συλλήψεις
Αμέσως μετά την ένοπλη εισβολή στην τράπεζα στην Τιθορέα, στην ευρύτερη περιοχή αναπτύχθηκαν, εκτός από τις τοπικές αστυνομικές αρχές, και δυνάμεις από την Αθήνα και συγκεκριμένα από το Τμήμα Διαρρηκτών. Πάνοπλοι αστυνομικοί άρχισαν να σαρώνουν τους δρόμους όταν κατάφεραν να εντοπίσουν το ασημί κλεμμένο όχημα των δραστών. Αν και το ακολούθησαν, οι κακοποιοί προσπάθησαν να ξεφύγουν αναπτύσσοντας ταχύτητα στους επαρχιακούς δρόμους.
Οι δυνάμεις της ΔΑΟΕ ήταν αποφασισμένες να μην τους αφήσουν να διαφύγουν και εγκλώβισαν το όχημα σε ένα αδιέξοδο. Εκεί οι ληστές βγήκαν από το όχημα με τα καλάσνικοφ στα χέρια, σημαδεύοντας τους αστυνομικούς.
Όταν, όμως, διαπίστωσαν ότι δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να ξεφύγουν, αποφάσισαν να παραδοθούν, με τους αστυνομικούς να τους περνούν χειροπέδες και, κάτω από άκρα μυστικότητα, να τους μεταφέρουν στη ΓΑΔΑ, ανεβάζοντάς τους στα γραφεία των Διαρρηκτών από τα ασανσέρ που χρησιμοποιούν οι διοικητές της ασφάλειας και όχι από την κεντρική είσοδο.
Μετά τη σύλληψη των πρώτων πέντε ληστών, οι έρευνες συνεχίστηκαν και στην Αθήνα όπου συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα.
Εκτός από τη ληστεία στην Τιθορέα, οι αρχές θεωρούν πως οι συγκεκριμένοι δράστες έχουν διαπράξει και τη ληστεία στην Κατοχή Μεσολογγίου το 2025, εκεί όπου κράτησαν ομήρους υπαλλήλους και πελάτες.
Γενετικό υλικό και αποτυπώματα από τους συλληφθέντες θα αναλυθούν κατά προτεραιότητα, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες άλλες περιπτώσεις έχουν εμπλακεί.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ«Απογευματινές ώρες σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα) προσήχθησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος 8 άτομα (6 άνδρες και 2 γυναίκες) και εξετάζονται για την εμπλοκή τους σε υπόθεση ληστείας που έλαβε χώρα πρωινές ώρες σήμερα 11/05/2026 σε υποκατάστημα τράπεζας σε περιοχή της Φθιώτιδας, καθώς και σε έτερες ληστείες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπισθεί βαρύς οπλισμός. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».
