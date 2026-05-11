Πλήθος κόσμου αποθέωσε την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα στην παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελώνης, βίντεο και φωτογραφίες
Οι μπλαουγκράνα κατέκτησαν τον 29ο τίτλο της ιστορίας τους και ο Χάνσι Φλικ με τους παίκτες του γνώρισαν την αποθέωση από τους οπαδούς τους
Την αποθέωση γνώρισαν παίκτες και προπονητικό τιμ της Μπαρτσελόνα στην παρέλαση που έγινε στους δρόμους τηυς πρωτεύουσας της Καταλωνίας για τον εορτασμό του φετινού πρωταθλήματος της LaLiga που κατέκτησαν οι Μπλαουγκράνα, σφραγίζοντάς το με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,. κερδίζοντας την «αιώνια αντίπαλο», Ρεάλ Μαδρίτης.
Ένα clasico πάντα έχει τη δική του αίγλη, αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της LaLiga η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ μπορούσε να χρίσει και μαθηματικά την πρωταθλήτρια ομάδα όπως και έγινε, που ήταν ο 29ος τίτλος στην ιστορία της.
Υπενθυμίζεται ότι οι Καταλανοί επικράτησαν της Βασίλισσας με 2-0 (9' Ράσφορντ, 18' Φεράν) και κατέκτησαν τον τίτλο, με τους ποδοσφαιριστές και το σταφ να κάνουν τον δικό τους... γύρο του θριάμβου σήμερα στους κατάμεστους δρόμους της Βαρκελώνης, όπου γνώρισαν την αποθέωση από τους οπαδούς τους.
Η παρέλαση ξεκίνησε στις 18:00 από το Spotify Camp Nou με το ανοικτό λεωφορείο να διασχίζει κεντρικούς δρόμους με κατεύθυνση το Passeig de Gràcia, όπου κορύφωθηκαν οι πανηγυρισμοί μπροστά από το ιστορικό κτίριο του Γκαουντί, La Pedrera.
Χιλιάδες υποστηρικτές της ομάδας κατέκλυσαν την Plaça de Catalunya, προκειμένου να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα τους.
Οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν από το Καμπ Νου, την έδρα των Καταλανών, όπου οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν το τρόπαιο του πρωταθλητή μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας.
Λίγη ώρα αργότερα, χιλιάδες οπαδοί κατευθύνθηκαν στην Plaça de Catalunya, κρατώντας σημαίες της Μπαρτσελόνα, ανάβοντας καπνογόνα και τραγουδώντας συνθήματα μέχρι αργά το βράδυ.
Σημειώνεται ότι, φέτος, οι φίλαθλοι δεν μπόρεσαν να συγκεντρωθούν στο παραδοσιακό σημείο πανηγυρισμών, το συντριβάνι Canaletes στη διάσημη La Rambla, λόγω των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.
Στην παρέλαση μετείχε και ο προπονητής της ομάδας, Χάνσι Φλικ, παρά τον θρήνο για την απώλεια του πατέρα του που άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής (10/5).
What a moment! Barcelona players on the open-top bus parading as La Liga champions. 29th title, back-to-back glory, pure Blaugrana magic. The streets are alive with champion mentality and joy! Visca Barça forever! #LaLigaChampions— Uzenvic (@IamUzenvic) May 11, 2026
Αυτοί που φάνηκε να το απολαμβάνουν περισσότερο ήταν οι δύο Πολωνοί της ομάδας, Λεβαντόφσκι και Σέζνι, που ανέβηκαν στην οροφή του λεωφορείου, με τον Πολωνό γκολκίπερ να αποδεικνύει ότι δεν έχει αφήσει πίσω τις... κακές συνήθειες, μιας και έκανε μερικές τζούρες από ηλεκτρονικό τσιγάρο που είχε στα χέρια του.
Szczęsny smoking during Barcelona’s Bus Parade. 🚍 🚬 pic.twitter.com/1ztA5LsSl0— Viralitity (@Viralitity) May 11, 2026
Στις δηλώσεις που έγιναν μετά όλοι εμφανίστηκαν συγκινημένοι, αφιέρωσαν τον τίτλο στον κόσμο και έδωσαν υπόσχεση για το Champions League.
