Πώς εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα: Βγήκε στο μπαλκόνι και τον πυροβόλησαν 10 φορές με πολεμικό καλάσνικοφ
Οι δράστες γνώριζαν κάθε κίνηση του 41χρονου και περίμεναν τη στιγμή να χτυπήσουν
Σε ακόμη ένα συμβόλαιο θανάτου φαίνεται πως εντάσσεται η εν ψυχρώ δολοφονία του 41χρονου Γιάννη Λάλα, ο οποίος εκτελέστηκε με πολεμικό καλάσνικοφ με δέκα σφαίρες στο μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αράχωβα.
Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι οι δράστες γνώριζαν κάθε λεπτομέρεια των κινήσεών του και τον παρακολουθούσαν στενά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Λάλας είχε ταξιδέψει για το Σαββατοκύριακο στο δημοφιλές ορεινό θέρετρο με μια γυναίκα και δύο ακόμη ζευγάρια.
Οι εκτελεστές ήξεραν όχι μόνο το πρόγραμμά του αλλά και το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε. Το σημείο της επίθεσης ήταν απομονωμένο, στοιχείο που αποδεικνύει τον προσεκτικό σχεδιασμό του χτυπήματος.
Πώς έγινε η εκτέλεσηΤο βράδυ του Σαββάτου, ο 41χρονος βρισκόταν στο μπαλκόνι του δωματίου του. Οι δράστες, όπως όλα δείχνουν του είχαν στήσει ενέδρα και άνοιξαν πυρ εναντίον του τη στιγμή που βγήκε μόνος του στο μπαλκόνι. Οι σφαίρες τον βρήκαν σε όλο του το σώμα και αμέσως έπεσε νεκρός.
Οι έρευνες της αστυνομίαςΆμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών συνέλλεξε κάλυκες και έκανε αυτοψία του χώρου. Λίγη ώρα αργότερα, σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε καμένο τζιπ, το οποίο θεωρείται το όχημα των δραστών.
