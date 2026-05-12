Primeira Liga: Το γκολ του Παυλίδη δεν έφτανε για την Μπενφίκα που «γκέλαρε» ξανά και η Σπόρτινγκ αγγίζει το Champions League

Κλείσιμο

Η Μπενφίκα «κόλλησε» για δεύτερο σερί ματς στο 2-2, αυτή τη φορά απέναντι στην Μπράγκα κι έκανε ένα μεγάλο... δώρο στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας που πέρασε με το εμφατικό 4-1 από την έδρα της Ρίο Άβε στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της πορτογαλικής Primeira Liga. Τα «λιοντάρια» είναι πλέον στο +2 στη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League και με νίκη την Κυριακή (17/5) κόντρα στη Ζιλ ΒΙσέντε θα... κουνήσει «σεντόνι», παίρνοντας την μπουκιά απ' το στόμα της Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο, που παραμένει αήττητη, αλλά έχει «καταδικαστεί» απ' τις 11 ισοπαλίες της!Η Μπενφίκα προηγήθηκε στο 46' με το γκολ του Ράφα Σίλβα, όμως η Μπράγκα ισοφάρισε αμέσως (48') με τον Βίκτορ κι έφερε τα... πάνω-κάτω στο φινάλε του ματς με τον Γκόρμπι. Στο 90'+6' ο Βαγγέλης Παυλίδης (που μπήκε αλλαγή στο 61' στη θέση του Ιβάνοωιτς) ισοφάρισε απ' το σημείο του πέναλτι στο τελικό 2-2, με τους «αετούς» να... σώζουν τον ένα βαθμό, αλλά να μην τους φτάνει.Την ίδια ώρα η Σπόρτινγκ Λισαβόνας (με τον Γιώργο Βαγιαννίδη εκτός αποστολής), αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 12' από το γκολ του Ντιόγκο Μπεθέρα, «γύρισε» το σκορ πριν το ημίχρονο με το πέναλτι του Σουάρες (35') και το αυτογκόλ του (δανεικού απ' τον Ολυμπιακό) Γκουστάβο Μάντσα. Τα «λιοντάρια» πέτυχαν άλλα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τους Τρινκάο (66') και Κουέντα (90') και πλέον κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους. Η Ρίο Άβε, που είχε στο βασικό σχήμα της τον Βρουσάι και χρησιμοποίησε ως αλαλγές τους Ντόη και Παπακανέλλο, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 παίκτες μετά τις αποβολές των Πετράσο και Γκιγέρμε.Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής και η βαθμολογία του πορτογαλικού πρωταθλήματος:AVS-Πόρτο 3-1Αλβέρκα-Εστορίλ 1-1Γκιμαράες-Κάσα Πία 0-1Ζιλ Βισέντε-Αρούκα 1-3