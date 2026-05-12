Primeira Liga: Το γκολ του Παυλίδη δεν έφτανε για την Μπενφίκα που «γκέλαρε» ξανά και η Σπόρτινγκ αγγίζει το Champions League
SPORTS
Μπενφίκα Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Primeira Liga: Το γκολ του Παυλίδη δεν έφτανε για την Μπενφίκα που «γκέλαρε» ξανά και η Σπόρτινγκ αγγίζει το Champions League

Οι «αετοί» έμειναν στο 2-2 με την Μπράγκα, ενώ η Σπόρτινγκ πέρασε με 4-1 από την έδρα της Ρίο Άβε και κρατά πλέον την τύχη στα χέρια της

Primeira Liga: Το γκολ του Παυλίδη δεν έφτανε για την Μπενφίκα που «γκέλαρε» ξανά και η Σπόρτινγκ αγγίζει το Champions League
Η Μπενφίκα «κόλλησε» για δεύτερο σερί ματς στο 2-2, αυτή τη φορά απέναντι στην Μπράγκα κι έκανε ένα μεγάλο... δώρο στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας που πέρασε με το εμφατικό 4-1 από την έδρα της Ρίο Άβε στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της πορτογαλικής Primeira Liga. Τα «λιοντάρια» είναι πλέον στο +2 στη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League και με νίκη την Κυριακή (17/5) κόντρα στη Ζιλ ΒΙσέντε θα... κουνήσει «σεντόνι», παίρνοντας την μπουκιά απ' το στόμα της Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο, που παραμένει αήττητη, αλλά έχει «καταδικαστεί» απ' τις 11 ισοπαλίες της!

Η Μπενφίκα προηγήθηκε στο 46' με το γκολ του Ράφα Σίλβα, όμως η Μπράγκα ισοφάρισε αμέσως (48') με τον Βίκτορ κι έφερε τα... πάνω-κάτω στο φινάλε του ματς με τον Γκόρμπι. Στο 90'+6' ο Βαγγέλης Παυλίδης (που μπήκε αλλαγή στο 61' στη θέση του Ιβάνοωιτς) ισοφάρισε απ' το σημείο του πέναλτι στο τελικό 2-2, με τους «αετούς» να... σώζουν τον ένα βαθμό, αλλά να μην τους φτάνει.



Την ίδια ώρα η Σπόρτινγκ Λισαβόνας (με τον Γιώργο Βαγιαννίδη εκτός αποστολής), αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 12' από το γκολ του Ντιόγκο Μπεθέρα, «γύρισε» το σκορ πριν το ημίχρονο με το πέναλτι του Σουάρες (35') και το αυτογκόλ του (δανεικού απ' τον Ολυμπιακό) Γκουστάβο Μάντσα. Τα «λιοντάρια» πέτυχαν άλλα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τους Τρινκάο (66') και Κουέντα (90') και πλέον κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους. Η Ρίο Άβε, που είχε στο βασικό σχήμα της τον Βρουσάι και χρησιμοποίησε ως αλαλγές τους Ντόη και Παπακανέλλο, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 παίκτες μετά τις αποβολές των Πετράσο και Γκιγέρμε.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής και η βαθμολογία του πορτογαλικού πρωταθλήματος:

Κλείσιμο
AVS-Πόρτο 3-1
Αλβέρκα-Εστορίλ 1-1
Γκιμαράες-Κάσα Πία 0-1
Ζιλ Βισέντε-Αρούκα 1-3
Τοντέλα-Μορεϊρένσε 2-0
Εστρέλα Αμαδόρα-Φαμαλικάο 0-0
Ρίο Αβε-Σπόρτινγκ Λισ. 1-4
Σάντα Κλάρα-Νασιονάλ 2-0
Μπενφίκα-Μπράγκα 2-2

ΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 33 αγώνες)

Πόρτο 85 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--
Σπόρτινγκ Λισ. 79
Μπενφίκα 77
Μπράγκα 58
Φαμαλικάο 53
Ζιλ Βισέντε 50
Μορεϊρένσε 42
Γκιμαράες 42
Αλβέρκα 39
Εστορίλ 39
Αρούκα 39
Σάντα Κλάρα 36
Ρίο Άβε 35
Νασιονάλ 31
Εστρέλα Αμαδόρα 29
Κάσα Πία 29
Τοντέλα 28
AVS 20 --Υποβιβασμός--

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης