Σάλος στη Χαβάη για τουρίστα που πέταξε πέτρα σε απειλούμενη φώκια, χαρακτηρίζουν «ήρωα» τον κάτοικο που τον ξυλοκόπησε, δείτε βίντεο
Ο άνδρας κινδυνεύει με πρόστιμο 50.000 δολαρίων και πιθανή φυλάκιση για παραβίαση του Νόμου για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών

Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Χαβάη βίντεο με έναν τουρίστα να πετάει πέτρα με στόχο ένα απειλούμενο είδος φώκιας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο τουρίστας πέταξε την πέτρα στη φώκια Λάνι, η οποία έχει γίνει σύμβολο της ανάκαμψης του Μάουι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Χαβάη το 2023.

Η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο υποστήριξε, μάλιστα, ότι όταν είπαν στον αγνώστων στοιχείων άνδρα ότι θα καλέσουν την αστυνομία, εκείνος τους απάντησε «δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος».



Ενδεικτικό της οργής για την κίνηση και τη στάση του τουρίστα, η αντίδραση ενός κατοίκου της περιοχής ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ξυλοκοπά τον άνδρα που πέταξε την πέτρα στη φώκια.



Ο γερουσιαστής Μπρέντουν Άουα, μάλιστα, τον χαρακτήρισε ήρωα και τον επαίνεσε δημόσια για την αντίδρασή του.



Μετά το σάλο από τα βίντεο, ο τουρίστας προσήχθη για ανάκριση, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Χαβάης. Στη συνέχεια, όμως, αφέθηκε ελεύθερος αφού ζήτησε νομική συμβουλή με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του.

Ωστόσο, η παρενόχληση, ο τραυματισμός ή η θανάτωση αυτού του είδους της φώκιας είναι παράνομη και, εάν απαγγελθούν κατηγορίες, ο άνδρας κινδυνεύει με πρόστιμο 50.000 δολαρίων και πιθανή φυλάκιση για παραβίαση του Νόμου για την Προστασία των Θαλάσσιων Θηλαστικών.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, αυτό δεν είναι το είδος του επισκέπτη που καλωσορίζουμε στο Μάουι», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ρίτσαρντ Μπίσεν. «Καλωσορίζουμε τους σεβαστούς επισκέπτες που κατανοούν ότι το πολιτιστικό μας περιβάλλον και η άγρια ​​ζωή πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και αλόχα. Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές» πρόσθεσε.
