Βεζυρτζής: Παραιτήθηκα γιατί δεν κατάφερα να πείσω ότι τα επόμενα 100 χρόνια πρέπει να μας βρουν ενωμένους

Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Νίκο Βεζυρτζή (πρόεδρος), Βασίλη Οικονομίδη (αντιπροέδρος) και Νίκο Μπουντούρη (General Manager) ο πρώτος έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή παραίτηση τους από τους ασπρόμαυρους.Στην μακροπσεκλέστατη επιστολή του, ο ιστορικός ηγέτης του μπασκετικού ΠΑΟΚ, μιλά για τη νέα εποχή της ομάδας, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ούτε μια φορά το όνομα του Αριστοτέλη Μυστακίδη , ενώ αφήνει αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του ΔΣ, αλλά και το πνεύμα ενότητας που διακατέχει τη νέα τάξη πραγμάτων.Αναλυτικά η επιστολή του Νίκου Βεζυρτζή ««Προς το Δ.Σ. της ΚΑΕ ΠΑΟΚΘεσσαλονίκη, 11/05/2026Σήμερα ολοκληρώνεται από πλευράς μου μια διαρκής προσπάθεια πολλών μηνών να συμβάλλω στην ασφαλή μετάβαση του μπασκετικού ΠΑΟΚ σε μια νέα εποχή. Όραμά μου και πρωταρχικός μου στόχος από την πρώτη μέρα που ανέλαβα ενεργό ρόλο ήταννα τεθεί ο πήχυς ψηλά και να επανέλθει η ομάδα μας εκεί που της αξίζει, στο υψηλότερο επίπεδο. Με τον ίδιο ζήλο και το ίδιο πάθος που είχα 25 χρονών, όταν ανέλαβα για πρώτη φορά κάποιο πόστο ως έφορος στην ομάδα ποδοσφαίρου, εργάστηκα με όλες μου τιςδυνάμεις, ώστε να τεθούν οι βάσεις για ένα καλύτερο αύριο και να διαμορφωθεί η πεποίθηση στην ομάδα, στους φιλάθλους αλλά και στην κοινή γνώμη ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και πρέπει να στοχεύει μόνο ψηλά.Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, αυτή που αναλογεί στην ιστορία του ΠΑΟΚ, εστίασα σε κινήσεις άμεσης ενίσχυσης του δυναμικού της ομάδας. Έχοντας την πεποίθηση ότι μια μεγάλη ομάδα ξεκινά από ένα μεγάλο προπονητή, κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα ότανμε πρωτεργάτη τον προπονητή Ντούσαν Ίβκοβιτς χτίστηκε δεκαετίες πριν η αξέχαστη σε όλους ομάδα του ΠΑΟΚ, ενεργοποίησα όλες μου τις γνωριμίες ώστε να βρεθεί ένας προπονητής επιπέδου Ευρωλίγκας, ενώ καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση του Andrea Trinchieri έπαιξε η προσωπική φιλία που είχα με τον Misko Raznatovic, τον μεγαλύτερο μάνατζερ της Ευρώπης.Ταυτόχρονα, επιδίωξα την επαφή με οργανώσεις που αποτελούν πυρήνα συγκέντρωσης κορυφαίων μπασκετικών σωματείων.Η επιτυχημένη πορεία στην Ευρώπη και η επιστροφή της ομάδας για ακόμη μια χρόνια σε ευρωπαϊκό τελικό, καθώς και οι σπουδαίες εμφανίσεις και η κατάκτηση της τρίτης θέσης στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη

της προσπάθειας που έγινε μεθοδικά και στοχευμένα σε διάστημα μόλις πέντε μηνών.



Στο κομβικό αυτό χρονικό σημείο, και έχοντας εκπληρώσει όλα όσα υποσχέθηκα για αυτή τη σεζόν στον κόσμο του ΠΑΟΚ, νιώθω ότι και αυτή η διαδρομή έφτασε στο τέλος της. Είναι μια απόφαση που είχα ήδη πάρει και ανακοινώσει στον CEO της ομάδας, καθώς φαινόταν ότι δεν έχω το τελευταίο διάστημα το πλαίσιο συνεργασίας που θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι υπάρχουν οι απαραίτητες για εμένα προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθούν αυτά που οραματίστηκα: να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ σε βάθος τριετίας στη μεγάλη εποχή που τον είχα φτάσει, με κόπο, πάθος, αλλά και τεράστιες για εμένα προσωπικά οικονομικές και ψυχικές απώλειες, όταν είχα την τιμή για μια δεκαετία να είμαι Πρόεδρος της ομάδας της καρδιάς μου, της ομάδας που αγαπώ από μικρό παιδί.



Υποβάλλοντας σήμερα την παραίτησή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κόσμο του ΠΑΟΚ που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και με περιέβαλε με τέτοια στήριξη που με έκανε για άλλη μια φορά να αισθανθώ ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου όλα αυτά τα χρόνια είναι η αγάπη του απλού κόσμου. Και αυτό το συναίσθημα δεν αγοράζεται ούτε αποτιμάται σε χρήμα.



Αποχαιρετώντας τον κόσμο του ΠΑΟΚ, το μήνυμα είναι ένα: ΕΝΟΤΗΤΑ. Δυστυχώς, όσο και αν προσπάθησα στο διάστημα της θητείας μου, δεν κατάφερα να πείσω ότι τα επόμενα 100 χρόνια πρέπει να μας βρουν ενωμένους. Ο ΠΑΟΚ είναι όμως πάνω από ανθρώπους και συμφέροντα. Ο ΠΑΟΚ είναι ιδέα, είναι ιστορία, είναι η φλόγα στην καρδιά κάθε αληθινού Παοκτσή που δεν σβήνει ποτέ και κυρίως δεν σβήνει στα δύσκολα.



Είναι μονόδρομος όλοι όσοι αγαπούν την ομάδα μας να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μόνο με ενότητα χτίζεται το αύριο· το αύριο του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη νέα διοίκηση του ΠΑΟΚ.



Μετά τιμής,

Νικόλαος Βεζυρτζής»