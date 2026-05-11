Βαριά καμπάνα στον Πικέ: Τιμωρήθηκε με €200.000 πρόστιμο από την ισπανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για υπόθεση insider trading
Ο πρώην σύζυγος της Σακίρα και άσος της Μπαρτσελόνα χάρη στην πληροφορία επιχειρηματία αγόρασε μετοχές εταιρείας που λίγο μετά εξαγοράστηκε, πολλαπλασιάζοντας τα κέρδη του
Ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, Ζεράρ Πικέ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 200.000 ευρώ για υπόθεση χρήσης εσωτερικής πληροφόρησης σε χρηματιστηριακή συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε το 2021, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Συγκεκριμένα, ο Πικέ τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ από την ισπανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CNMV), μετά από υπόθεση insider trading που σχετίζεται με αγορά μετοχών της εταιρείας Aspy Global Services.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η επίμαχη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε πριν από πέντε χρόνια, σε περίοδο κατά την οποία ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα βρισκόταν εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού.
Η ισπανική ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι τον Ιανουάριο του 2021 ο Πικέ έλαβε εσωτερική πληροφόρηση σύμφωνα με την οποία η ισπανική εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας Atrys Health βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας Aspy Global Services.
Στις 20 Ιανουαρίου 2021, ο Πικέ αγόρασε 104.166 μετοχές της εταιρείας. Δύο ημέρες αργότερα, οι διαπραγματεύσεις ανακοινώθηκαν δημόσια και στις 26 Ιανουαρίου η Atrys κατέθεσε προσφορά ύψους 223 εκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά της Aspy. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε τον Μάιο του ίδιου έτους.
Σύμφωνα με την CNMV, η μετοχή της Aspy ενισχύθηκε σχεδόν κατά 20% από τη στιγμή που ο Πικέ προχώρησε στην αγορά μέχρι το κλείσιμο της αγοράς στις 27 Ιανουαρίου, όταν ο πρώην αμυντικός έκλεισε τη θέση του.
Η ισπανική εποπτική αρχή δεν διευκρίνισε ποιο ήταν το ακριβές οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο Πικέ από τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Όπως σημειώνουν οι Financial Times, τα πρόστιμα για παράνομη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης μπορούν να φτάσουν έως και το τετραπλάσιο των κερδών που προέκυψαν από την παράνομη συναλλαγή.
Ο επιχειρηματίας που, σύμφωνα με την CNMV, παρείχε την εσωτερική πληροφόρηση στον Πικέ τιμωρήθηκε επίσης με πρόστιμο 100.000 ευρώ.
Οι Financial Times αναφέρουν ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσουν ούτε με τον πρώην ποδοσφαιριστή ούτε με τον φερόμενο ως πληροφοριοδότη του. Και οι δύο έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν κατά των προστίμων στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας.
José Elías y Gerard Piqué, sancionados por información privilegiada por la CNMV.https://t.co/kpCIEIJ8ea— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 11, 2026
