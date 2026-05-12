Τι είναι το σήμα που κάνει ο Ακύλας με τα δάχτυλά του στην εμφάνισή του στη Eurovision

Κλείσιμο







Σημειώνεται, ότι η χαρακτηριστική κορεάτικη καρδιά με τα δάχτυλα, που σχηματίζεται όταν ο δείκτης και ο αντίχειρας ενώνονται δημιουργώντας ένα μικρό σχήμα καρδιάς, αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία από τις πιο δημοφιλείς χειρονομίες της ποπ κουλτούρας της Νότιας Κορέας. Η κίνηση συνδέθηκε αρχικά με την K-pop και τους Κορεάτες καλλιτέχνες, πριν εξαπλωθεί παγκοσμίως μέσω των social media και των μουσικών διοργανώσεων.

Η χειρονομία χρησιμοποιείται κυρίως ως έκφραση αγάπης, εκτίμησης και ευγνωμοσύνης προς το κοινό, τους θαυμαστές ή ένα αγαπημένο πρόσωπο. Σε αντίθεση με το κλασικό σχήμα καρδιάς που σχηματίζεται με τα δύο χέρια, η συγκεκριμένη εκδοχή θεωρείται πιο παιχνιδιάρικη και πιο άμεση. Ο Ακύλας κάνει συχνά τη συγκεκριμένη κίνηση στις εμφανίσεις και τις φωτογραφίσεις του, θέλοντας να δείξει την αγάπη και τη σύνδεσή του με το κοινό. Παράλληλα, η επιλογή της συγκεκριμένης χειρονομίας παραπέμπει και στη σύγχρονη διεθνή pop αισθητική.