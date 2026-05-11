Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των φετινών Ευρωπαϊκών τελικών
Ο Γερμανός Ντάνιελ Σίμπερτ θα είναι ο άρχοντας του τελικού του Champions League Που θα βρει αντιμέτωπες την Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν
Πλέον μετράμε αντίστροφα για το φινάλε της φετινής σεζόν που θα επισφργιστεί με τους τελικούς των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων, πριν στρέψουμε την προσοχή μας στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
Σήμερα η UEFA ανακοίνωσε τις διαιτητικές ομάδες που θα αναλάβουν να διευθύνουν τα μεγάλα ραντεβού σε Champions, Europa και Conference League, με έμπειρες «σφυρίχτρες» να παίρνουν το χρίσμα.
Στον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ ορίστηκε ο Γερμανός, Ντάνιελ Σίμπερτ, ο οποίος είχε διευθύνει και τον δεύτερο ημιτελικό Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης.
Τον τελικό του Europa League θα διευθύνει ο Γάλλος, Φρανσουά Λετεσιέ. Στον τελικό του Conference League από την άλλη θα βρεθεί ο Ιταλός, Μαουρίτσιο Μαριάνι.
Αναλυτικά οι διαιτητικές ομάδες:
Τελικός Champions League (30/05)
Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ
Βοηθοί: Σέιντελ, Φόλτιν
4ος: Σάρερ
VAR: Ντάνκερτ
AVAR: Σρούντερ
Τελικός Champions League Γυναικών (23/05)
Διαιτήτρια: Όλοφσον
Βοηθοί: Σπάχιτς, Λέκεμπεργκ
