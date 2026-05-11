Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Βίντεο: Η τρέλα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του τίτλου
Βίντεο: Η τρέλα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του τίτλου
Παράνοια επικράτησε μεταξύ των μελών του ποδοσφαιρικού τμήματος μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό που έχρισε και μαθηματικά την ΑΕΚ πρωταθλήτρια
Το γκολ του Ζοάο Μάριο στο 90'+3' λύγισε τον Παναθηναϊκό και χάρισε στην ΑΕΚ τον 14ο τίτλο της ιστορίας της...
Οι πανηγυρισμοί στην Allwyn Arena ηταν πραγματικά ξέφρενοι, αλλά οι αθλητές και τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος συνέχισαν το πάρτι και στα αποδυτήρια, πριν κληθούν να επιστρέψουν ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να γνωρίσουν μια νέα αποθέωση από τον κόσμο.
Από τους πρωταγωνιστές ο Λάζαρος Ρότα που έκανε κάμψεις, ενώ όταν έκανε την εμφάνιση του ο κ. Ηλιόπουλος τα αποδυτήρια σείστηκαν από το «Ωωωωω Σούπερ Μάριο».
Οι πανηγυρισμοί στην Allwyn Arena ηταν πραγματικά ξέφρενοι, αλλά οι αθλητές και τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος συνέχισαν το πάρτι και στα αποδυτήρια, πριν κληθούν να επιστρέψουν ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να γνωρίσουν μια νέα αποθέωση από τον κόσμο.
Από τους πρωταγωνιστές ο Λάζαρος Ρότα που έκανε κάμψεις, ενώ όταν έκανε την εμφάνιση του ο κ. Ηλιόπουλος τα αποδυτήρια σείστηκαν από το «Ωωωωω Σούπερ Μάριο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα