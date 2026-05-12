Σκάνδαλο στη Serie A με τον Τεό Ερναντές: Βίντεο τον δείχνει να κάνει χρήση αερίου γέλιου σε πάρτι με escorts όσο ήταν στη Μίλαν

Νέο σκάνδαλο μεγατόνων στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με πρωταγωνιστή τονκαι αρκετούς νυν και πρώην παίκτες τηςΣύμφωνα με αποκαλύψεις Ιταλού ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Κορόνα και βίντεο που κυκλοφόρησε στα, οι παίκτες τωνσυμμετείχαν σε ξέφρενα πάρτι όπου, παρουσία διαφόρων γυναικών, ενώ μερικοί φαίνεται να κάνουν και χρήση «».Το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας επανέφερε στο προσκήνιο το σκάνδαλο με τις escorts που είχε συνταράξει τη Serie A πριν λίγες ημέρες.Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν πωςλειτουργώντας ως ο εγκέφαλος των συγκεντρώσεων και των πάρτι. Μάλιστα, φέρεται να είχε αγοράσει ειδικό βαν για τη μεταφορά των... καλεσμένων του πάρτι και να οργάνωνε τιςγια τους συμπαίκτες του.Στις μαζώξεις αυτές ήταν μόνιμος θαμώνας και ο, που στο παρελθόν αγωνιζόταν στη Μίλαν, ένω έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες του να κάνει χρήση αερίου στο σπίτι του.Σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί μια μαρτυρία πως οδηγός του γκρουπ προέτρεπε τον Ερναντές να σταματήσει τη χρήση αερίου, υπενθυμίζοντάς του πως είχε αγώνα την επόμενη μέρα!