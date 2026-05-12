Σκάνδαλο στη Serie A με τον Τεό Ερναντές: Βίντεο τον δείχνει να κάνει χρήση αερίου γέλιου σε πάρτι με escorts όσο ήταν στη Μίλαν
Σκάνδαλο στη Serie A με τον Τεό Ερναντές: Βίντεο τον δείχνει να κάνει χρήση αερίου γέλιου σε πάρτι με escorts όσο ήταν στη Μίλαν

Οι παίκτες των Ροσονέρι συμμετείχαν σε ξέφρενα πάρτι όπου κατανάλωναν αλκοόλ, παρουσία διαφόρων γυναικών, ενώ μερικοί φαίνεται να κάνουν και χρήση «αερίου γέλιου»

Νέο σκάνδαλο μεγατόνων στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντές και αρκετούς νυν και πρώην παίκτες της Μίλαν.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις Ιταλού ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Κορόνα και βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι παίκτες των Ροσονέρι συμμετείχαν σε ξέφρενα πάρτι όπου κατανάλωναν αλκοόλ, παρουσία διαφόρων γυναικών, ενώ μερικοί φαίνεται να κάνουν και χρήση «αερίου γέλιου».


Το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας επανέφερε στο προσκήνιο το σκάνδαλο με τις escorts που είχε συνταράξει τη Serie A πριν λίγες ημέρες.

Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Τεό Ερναντές είχε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα αυτο, λειτουργώντας ως ο εγκέφαλος των συγκεντρώσεων και των πάρτι. Μάλιστα, φέρεται να είχε αγοράσει ειδικό βαν για τη μεταφορά των... καλεσμένων του πάρτι και να οργάνωνε τις υπηρεσίες των συνοδών πολυτελείας για τους συμπαίκτες του.


Στις μαζώξεις αυτές ήταν μόνιμος θαμώνας και ο Σάμου Καστιγιέχο, που στο παρελθόν αγωνιζόταν στη Μίλαν, ένω έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες του να κάνει χρήση αερίου στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί μια μαρτυρία πως οδηγός του γκρουπ προέτρεπε τον Ερναντές να σταματήσει τη χρήση αερίου, υπενθυμίζοντάς του πως είχε αγώνα την επόμενη μέρα!
