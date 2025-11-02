Με μαυρισμένο μάτι εμφανίστηκε ο Αντετοκούνμπο: «Είδα κάποιον που πήγε ν' αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας, τον άρπαξα και μου έριξε αγκωνιά» - Βίντεο
Δείχνοντας το χτύπημα κάτω από το δεξί του μάτι, ο «Greek Freak» εξήγησε ότι πάλεψε με έναν επίδοξο κλέφτη
Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν τα ξημερώματα την 2η ήττα τους ύστερα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA. Οι Σακραμέντο Κινγκς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας με 135-133. Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση ήταν 26 πόντοι, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ωστόσο μία λάθος πάσα του στο φινάλε αποδείχθηκε μοιραία για την κατάληξη της αναμέτρησης.
Αυτό που προκάλεσε εντύπωση, ωστόσο, δεν ήταν τόσο η απόδοση του Γιάννη, όσο το μαυρισμένο δεξί του μάτι, για το οποίο ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα.
Η εξήγηση που έδωσε ο «Greek Freak» τους άφησε όλους... άναυδους. Με τον γνωστό, αφοπλιστικό του τρόπο και δίχως να χάνει το χαμόγελό του, ο Έλληνας διεθνής άσος απάντησε: «Είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας. Του φώναξα "τι κάνεις, άνθρωπέ μου; Σταμάτα!". Έτρεξα και τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω».
«Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τα ψώνια της, γιατί ήταν σε σοκ. Μετά, ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα» κατέληξε.
Όταν οι δημοσιογράφοι επέμειναν και τον ρώτησαν αν η ιστορία που διηγήθηκε, είναι αληθινή, έγνεψε καταφατικά.
Οι Μπακς «ανέβασαν» τις δηλώσεις του Αντετοκούνμπο στο Χ, με τη λεζάντα «ο φιλικός σας γείτονας, Γιάννης», παραφράζοντας τη διάσημη φράση του Σπάιντερμαν -«ο φιλικός σας γείτονας Σπάιντερμαν».
Your friendly neighborhood Giannis. 😂 pic.twitter.com/q5gk6zfTqY— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2025
