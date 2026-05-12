Premier League: «Αυτοκτονία» για την Τότεναμ, έμεινε στο 1-1 με τη Λιντς, δείτε τα γκολ

Οι «πετεινοί» έχασαν μεγάλη ευκαιρία να απομακρυνθούν από τη ζώνη του υποβιβασμού - Η Χαλ έκλεισε θέση στο Γουέμπλει και θα αντιμετωπίσει νικητή του ζευγαριού Σαουθάμπτον-Μίντλεσμπρο για μια θέση στην Premier League





Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:



Τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στην Premier League έχασε το βράδυ της Δευτέρας η Τότεναμ . Στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 36ης αγωνιστικής οι «πετεινοί» δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, παραχωρώντας ισοπαλία με σκορ 1-1 στην «αδιάφορη» βαθμολογικά Λιντς Πλέον, η ομάδα του Ντε Τσέρμπι αποσπάστηκε μεν κατά 2 βαθμούς από την 18η Γουέστ Χαμ, ωστόσο, έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια (εκτός με Τσέλσι και εντός με Έβερτον), την ώρα που τα «σφυριά» θα αντιμετωπίσουν τη Νιουκάστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και θα υποδεχθούν την τελευταία αγωνιστική τη Λιντς.Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1 (6΄ Γκράφενμπερχ - 35΄ Φερνάντες)Μπράιτον-Γουλβς 3-0 (1΄ Χίνσελγουντ, 5΄ Ντανκ, 86΄ Μίντεχ)Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1 (53΄ Ραγιάν)Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γ. 0-0Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 3-0 (60΄ Ντοκού, 75΄ Χάαλαντ, 90+2΄ Μαρμούς)Μπέρνλι-Άστον Βίλα 2-2 (9΄ Αντονι, 59΄ Φλέμινγκ - 42΄ Μπάρκλεϊ, 56΄ Γουότκινς)Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 2-2 (34΄ Σαρ, 77΄ Ματετά - 6΄ Ταρκόφσκι, 47΄ Μπέτο)Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ 1-1 (88΄ Αντερσον - 74΄ Μπαρνς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)



Άρσεναλ 79 --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι 74 -35αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ. 65 --Champions League--

Λίβερπουλ 59

Άστον Βίλα 59

Μπόρνμουθ 55

Μπράιτον 53

Μπρέντφορντ 51

Τσέλσι 49

Έβερτον 49

Φούλαμ 48

Σάντερλαντ 48

Νιούκαστλ 46

Λιντς 44

Κρίσταλ Πάλας 44 -35αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 43

Τότεναμ 38

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--



Η Χαλ έκλεισε θέση για το... Γουέμπλει Τα γκολ των Γκελουμί (64') και Γκέλχαρντ (79', ένα λεπτό μετά την είσοδό του στο παιχνίδι) έκαναν τη... διαφορά για τη Χαλ στο "The Den" του Λονδίνου και της χάρισαν τη νίκη με 2-0 απέναντι στη Μίλγουολ, στη ρεβάνς των ημιτελικών στα play off ανόδου στην Premier League.



Μετά το ισόπαλο 0-0 του πρώτου αγώνα, οι «τίγρεις» εξασφάλισαν πλέον την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ στις 23 Μαΐου, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Σαουθάμπτον-Μίντλεσμπρο (0-0 κι ο δικός τους πρώτος αγώνας) για μία θέση στην Premier League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων ημιτελικών στα play off ανόδου στην Premier League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):



Μίλγουολ-Χαλ 0-2 (0-0)

Σαουθάμπτον-Μίντλεσμπρο 12/05 (0-0)