Η Στέλλα Μαρεντάκη στην κορυφή της Ευρώπης στο Ταεκβοντό
Η Ελληνίδα αθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα -67 κιλά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μόναχο, πετυχαίνοντας τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της σε επίπεδο γυναικών
Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε η Στέλλα Μαρεντάκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξάγεται στο Μόναχο, χαρίζοντας στην Ελλάδα μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κυριάρχησε στην κατηγορία των -67 κιλών και πανηγύρισε τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της σε επίπεδο γυναικών.
Η Μαρεντάκη πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία μέχρι την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της στη φάση των «16» με νίκη 2-0 απέναντι στην Τουρκάλα Ιζίλ Ζαφέρ.
Στα προημιτελικά απέκλεισε την Κροάτισσα Ντόρις Πόλε, ενώ στον ημιτελικό επικράτησε με 2-0 της Σέρβας Αλεξάντρα Πέρισιτς, αργυρής Ολυμπιονίκη, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο.
Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο γύρο, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και να φτάνει σε ευρεία επικράτηση με 29-5, «κλειδώνοντας» τη νίκη με 2-0 και ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Πολύ κοντά στην κατάκτηση μεταλλίου βρέθηκαν ακόμη δύο Έλληνες αθλητές. Ο Αποστόλης Παναγόπουλος και η Μελίνα Γεωργίου ολοκλήρωσαν την πορεία τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης, χάνοντας για λίγο την πρόκριση στη ζώνη των μεταλλίων.
«Θερμά συγχαρητήρια στη Στέλλα Μαρέντακη για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των -67κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τάεκβοντο Γυναικών. Το ελληνικό Ταεκβοντό συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης. Πολλά μπράβο στους προπονητές και την Ομοσπονδία της!», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικόΣτον τελικό απέναντι στην Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον, η Ελληνίδα αθλήτρια επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της. Παρά το προσωρινό 4-4, η Μαρεντάκη ανέβασε άμεσα την απόδοσή της και κυριάρχησε πλήρως στο πρώτο μέρος, το οποίο κατέκτησε με 16-6.
Τα συγχαρητήρια Βρούτση και ΚούβελουΟ υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, συνεχάρη δημόσια τη Στέλλα Μαρεντάκη με ανάρτησή του στο Χ.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης προκειμένου να τη συγχαρεί προσωπικά για τη μεγάλη επιτυχία της.
Η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών, προσφέροντας μία ακόμη σημαντική διάκριση στον ελληνικό αθλητισμό.
Ο κ. Κούβελος συνεχάρη την Ελληνίδα πρωταθλήτρια για την εξαιρετική της εμφάνιση και υπογράμμισε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα βρίσκεται στο πλευρό της.
Από την πλευρά της, η Μαρεντάκη ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο της ΕΟΕ για την άμεση επικοινωνία και τη συμπαράσταση, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης της Επιτροπής τόσο για την ίδια όσο και για τους Έλληνες αθλητές.
