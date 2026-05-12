Η Στέλλα Μαρεντάκη στην κορυφή της Ευρώπης στο Ταεκβοντό

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης προκειμένου να τη συγχαρεί προσωπικά για τη μεγάλη επιτυχία της.Η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών, προσφέροντας μία ακόμη σημαντική διάκριση στον ελληνικό αθλητισμό.Ο κ. Κούβελος συνεχάρη την Ελληνίδα πρωταθλήτρια για την εξαιρετική της εμφάνιση και υπογράμμισε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα βρίσκεται στο πλευρό της.Από την πλευρά της, η Μαρεντάκη ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο της ΕΟΕ για την άμεση επικοινωνία και τη συμπαράσταση, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης της Επιτροπής τόσο για την ίδια όσο και για τους Έλληνες αθλητές.