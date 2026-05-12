Η νέα λύση «γέφυρα» για τα εγκεκριμένα δάνεια του Σπίτι μου 2, ποιοι δικαιούνται την παράταση
Η νέα λύση «γέφυρα» για τα εγκεκριμένα δάνεια του Σπίτι μου 2, ποιοι δικαιούνται την παράταση
Παράταση στο Σπίτι μου 2 μέχρι τον Αύγουστο μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια - Η κυβερνητική ανακοίνωση φέρνει σημαντική ανακούφιση για όσους παραμένουν στον αέρα
Μια τελευταία ευκαιρία να ενταχθούν στο πρόγραμμα στεγαστικών δανείων έως την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου θα έχουν περίπου 3.000 έως 3.200 ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Το διαθέσιμο υπόλοιπο ανέρχεται περίπου στα 380 εκατ. ευρώ, ποσό που υπολογίζεται ότι δεν έχει ακόμη δεσμευτεί.
Για τον λόγο αυτό δόθηκε παράταση έως τις 31 Αυγούστου, με τα δάνεια να χρηματοδοτούνται από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία επιδιώκει να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.
Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η 2α Ιουνίου για όσους είχαν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και μπορούσαν μέχρι τότε να υπογράψουν τη δανειακή σύμβαση.
Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμο ποσό που μπορεί να καλύψει επιπλέον αιτήσεις. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται πλέον να κινηθούν γρήγορα, σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία.
Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά ήδη εγκεκριμένες υποθέσεις και ουσιαστικά αίρει τον χρονικό περιορισμό που είχε δημιουργηθεί λόγω των δεσμευτικών οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026 θα μπορούν να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026 με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Το ίδιο το δελτίο επισημαίνει ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν «απολύτως ανελαστικές» βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και των δεσμευτικών οροσήμων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέθεσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 πρόταση αναθεώρησης του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένου στόχου για το πρόγραμμα ώστε να αποφευχθούν δημοσιονομικές επιπτώσεις και απώλεια πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα αυτή διαδικασία ενεργοποιείται προκειμένου να διασφαλιστούν η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα και η απρόσκοπτη υλοποίησή του, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε αγοραστές, τράπεζες και συμβολαιογράφους για να ολοκληρώσουν εκκρεμείς υποθέσεις που έχουν ήδη περάσει το στάδιο της έγκρισης αλλά καθυστερούν σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων.
Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την αγορά ακινήτων, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε έντονη ανησυχία ότι σημαντικός αριθμός ώριμων φακέλων θα έμενε εκτός χρηματοδότησης λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της 2ας Ιουνίου.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,705 δισ. ευρώ, με την απορρόφηση του προγράμματος να φτάνει ήδη στο 88,7%. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε ήδη σχετική επιστολή προς τις διοικήσεις των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την εφαρμογή της διαδικασίας.
Για τον λόγο αυτό δόθηκε παράταση έως τις 31 Αυγούστου, με τα δάνεια να χρηματοδοτούνται από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία επιδιώκει να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.
Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η 2α Ιουνίου για όσους είχαν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και μπορούσαν μέχρι τότε να υπογράψουν τη δανειακή σύμβαση.
Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμο ποσό που μπορεί να καλύψει επιπλέον αιτήσεις. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται πλέον να κινηθούν γρήγορα, σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία.
Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά ήδη εγκεκριμένες υποθέσεις και ουσιαστικά αίρει τον χρονικό περιορισμό που είχε δημιουργηθεί λόγω των δεσμευτικών οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026 θα μπορούν να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026 με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Το ίδιο το δελτίο επισημαίνει ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν «απολύτως ανελαστικές» βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και των δεσμευτικών οροσήμων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέθεσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 πρόταση αναθεώρησης του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένου στόχου για το πρόγραμμα ώστε να αποφευχθούν δημοσιονομικές επιπτώσεις και απώλεια πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα αυτή διαδικασία ενεργοποιείται προκειμένου να διασφαλιστούν η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα και η απρόσκοπτη υλοποίησή του, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε αγοραστές, τράπεζες και συμβολαιογράφους για να ολοκληρώσουν εκκρεμείς υποθέσεις που έχουν ήδη περάσει το στάδιο της έγκρισης αλλά καθυστερούν σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων.
Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την αγορά ακινήτων, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε έντονη ανησυχία ότι σημαντικός αριθμός ώριμων φακέλων θα έμενε εκτός χρηματοδότησης λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της 2ας Ιουνίου.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,705 δισ. ευρώ, με την απορρόφηση του προγράμματος να φτάνει ήδη στο 88,7%. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε ήδη σχετική επιστολή προς τις διοικήσεις των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την εφαρμογή της διαδικασίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα