UBS: Η Eurobank κερδίζει από την περιφέρεια, η Εθνική από την Allianz
UBS: Η Eurobank κερδίζει από την περιφέρεια, η Εθνική από την Allianz
Αναβαθμίζει την τιμή στόχο της Εθνικής στα €18,20 από €17,50 και κρατά αμετάβλητη την τιμή στόχο της Eurobank στα €4,70 - Σύσταση αγοράς και για τις δύο
Δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές τραπεζικές ιστορίες βλέπει η UBS στην ελληνική αγορά μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου. Η Eurobank παραμένει για τον οίκο, υπόθεση ανάπτυξης, περιφερειακής παρουσίας και ανθεκτικών εσόδων, ενώ η Εθνική Τράπεζα αποκτά νέο μοχλό αναβάθμισης μέσω της συμφωνίας τραπεζοασφαλιστικής με την Allianz. Και στις δύο περιπτώσεις, η σύσταση της UBS παραμένει αγορά. Αναβαθμίζει την τιμή στόχο της Εθνικής στα €18,20 από €17,50 και κρατά αμετάβλητη την τιμή στόχο της Eurobank στα €4,70.
Η διαφορά των δύο επενδυτικών αφηγημάτων έχει σημασία. Στη Eurobank, η UBS δεν αλλάζει την τιμή στόχο, επειδή οι αναθεωρήσεις στο μοντέλο είναι περιορισμένες. Ωστόσο, η έκθεση δείχνει ότι ο οίκος βλέπει ανοδικό περιθώριο έναντι των στόχων της διοίκησης, κυρίως στα καθαρά έσοδα από τόκους και στις καθαρές προμήθειες. Για το 2026, προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή €0,43, αυξημένα κατά 14%, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16,7% και CET1 14,3%. Για το 2028, η απόδοση ανεβαίνει περίπου στο 18%, υψηλότερα από την καθοδήγηση για περίπου 17%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η διαφορά των δύο επενδυτικών αφηγημάτων έχει σημασία. Στη Eurobank, η UBS δεν αλλάζει την τιμή στόχο, επειδή οι αναθεωρήσεις στο μοντέλο είναι περιορισμένες. Ωστόσο, η έκθεση δείχνει ότι ο οίκος βλέπει ανοδικό περιθώριο έναντι των στόχων της διοίκησης, κυρίως στα καθαρά έσοδα από τόκους και στις καθαρές προμήθειες. Για το 2026, προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή €0,43, αυξημένα κατά 14%, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16,7% και CET1 14,3%. Για το 2028, η απόδοση ανεβαίνει περίπου στο 18%, υψηλότερα από την καθοδήγηση για περίπου 17%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα