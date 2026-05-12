Από το Swing στο Rock 'n' Roll, με τους Vanila Swing
Από το Swing στο Rock ’n’ Roll, με τους Vanila Swing
Την Παρασκευή 15 Μαΐου σας προσκαλούμε σε ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι στις δεκαετίες που καθόρισαν την πορεία της σύγχρονης μουσικής, στο Theatre of the No.
Από το swing στο rock ’n’ roll, ένα οδοιπορικό από τα αμερικάνικα juke joints και τα ballrooms της εποχής στα clubs και τις συναυλιακές αρένες με πρωταγωνιστές τους Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry κ.α
Το μουσικό αυτό ταξίδι ακολουθεί την πορεία της μουσικής από το κομψό swing των 30s και 40s ως την εκρηκτική ενέργεια του rock ’n’ roll στα 50s ,60s μέχρι και τα 70s. Μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν τις επόμενες δεκαετίες, ζωντανεύει μια εποχή όπου ο ρυθμός, το groove και η σκηνική ενέργεια διαμόρφωσαν έναν νέο μουσικό κόσμο. Η μετάβαση από το swing στο rock 'n' roll είναι μια από τις πιο συναρπαστικές διαδρομές στην ιστορία της μουσικής, καθώς ενώνει την κομψότητα των μεγάλων ορχηστρών με την ωμή ενέργεια του δρόμου.
Oι Benny Goodman, Duke Ellighton, Ruth Brown μέχρι τους Gene Vincent, Carl Perkins, Wanda Jackson και τους θρυλικούς Elvis Presley και Jerry Lee Lewis θα ζωντανέψουν στη σκηνή του για μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία.
Οι Vanila Swing έχοντας διανύσει μια 15ετή πορεία με αμέτρητες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, θα παρουσιάσουν μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ενέργεια, νοσταλγία, θυμίζοντας μας τη δύναμη που κρύβει η μουσική.
Μαζί τους οι απίθανες Νικολάια Τριανταφύλλου και Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου στα φωνητικά.
