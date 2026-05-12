Διέρρευσαν τα βίντεο από την εμφάνιση του Ακύλα, απόψε ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision
Στα βίντεο φαίνεται το τρικ με τα δωμάτια, στο πρώτο εκ των οποίων συναντά την Παρθένα Χοροζίδου, η βόλτα με το πατίνι και το τραγούδι του Ακύλα στη μητέρα του
Λίγες ώρες έμειναν για την επίσημη έναρξη της φετινής Eurovision με τον αποψινό πρώτο ημιτελικό στον οποίο θα πάρει μέρος και ο Ακύλας (22:00, ΕΡΤ1).
Ο Έλληνας καλλιτέχνης θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά με το Ferto ενώ στον Α΄ ημιτελικό θα διαγωνιστούν (κατά σειρά εμφάνισης) Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.
Χθες, Δευτέρα, ο Ακύλας παρουσίασε επί σκηνής την «παράσταση» που θα παρουσιάσει στην Ευρώπη, γεύση από την οποία δόθηκε από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ώρες μετά την ολοκλήρωση της τελικής πρόβας.
Τα βίντεο είναι τραβηγμένα από Eurofans που βρίσκονταν στην αρένα του χώρου που θα διεξαχθεί η φετινή διοργάνωση και άρα δεν αποτυπώνουν το πώς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά η εμφάνιση του Ακύλα.
Στα βίντεο φαίνεται και το τρικ με τα δωμάτια, στο πρώτο εκ των οποίων συναντά την Παρθένα Χοροζίδου με μαντήλι στο κεφάλι, η οποία πλέκει το σκουφάκι του και ανοίγοντας μία πόρτα μπαίνει σε έναν αρχαίο κόσμο όπου ένα ζωντανό άγαλμα χορεύει το «Ferto».
Στη συνέχεια, ο Ακύλας μέσω μίας ακόμη πόρτας θα περάσει στο τρίτο δωμάτιο όπου θα συναντήσει τον ηθοποιό Χρήστo Nικολάου, ντυμένο εξ ολοκλήρου στα χρυσά.
Στα βίντεο έχει καταγραφεί και το τέλος της εμφάνισης του Ακύλα όταν βγαίνει στην κορυφή της κατασκευής και τραγουδά το συγκινητικό κομμάτι του Ferto που είναι αφιερωμένο στην μητέρα του πριν να κατέβει με τη βοήθεια ενός στύλου και να τον κυνηγήσουν όλοι οι χαρακτήρες της ελληνικής εμφάνισης για να τους το «φέρει».
Σε άλλο βίντεο φαίνεται το σημείο του Ferto στο οποίο ο Ακύλας χρησιμοποιεί πατίνι για να φτάσει στην άκρη της σκηνής.
Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις, η ελληνική αποστολή εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα και την εικόνα της εμφάνισης στη σκηνή.
Στον Β’ ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.
Και τις δύο βραδιές των ημιτελικών, η ΕΡΤ1 έχει ετοιμάσει την εκπομπή «Eurovision Night». Με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο στην παρουσίαση, η εκπομπή έρχεται στις 21:00 πριν από τα live show της Eurovision 2026, αλλά και στις 24:00 αμέσως μετά τις διαγωνιστικές βραδιές.
Απευθείας από τη Βιέννη, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδίδουν με ζωντανές συνδέσεις στο «Eurovision Night» όλο το κλίμα, τις εξελίξεις και το παρασκήνιο της 70ής επετειακής διοργάνωσης, ενώ από το «Media Centre» της αυστριακής πρωτεύουσας η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα συμπληρώνουν με όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ελληνική συμμετοχή.
Η Eurovision κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.
