Τεντόγλου: Ο πρώτος Έλληνας που έχει θέση στο Ultimate Championship
O Μίλτος Τεντόγλου έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στο 1ο World Athletics Ultimate Championship, στη Βουδαπέστη τον Σεπτέμβριο του 2026
Η νέα διοργάνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου το World Athletics Ultimate Championship έρχεται μέσα στο 2026, με τη Βουδαπέστη να φιλοξενεί την πρώτη έκδοσή του το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα των κορυφαίων, που θα έχει συνολικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, με τους νικητές και τις νικήτριες ανά αγώνισμα να λαμβάνουν από 150.000 δολάρια.
Η World Athletics ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) τα κριτήρια πρόκρισης στη διοργάνωση και με βάση τα σημερινά δεδομένα ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του από τη νίκη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Επίσης, την πρόκριση για το μήκος έχει πάρει και ο Ματία Φουρλάνι από τη νίκη του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.
Από εκεί και πέρα ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο θα διεκδικήσουν στη διάρκεια της σεζόν την πρόκρισή τους, είτε από το Diamond League, είτε μέσα στη θέση τους στο ranking.
Τα κριτήρια πρόκρισης
-1η θέση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024
-1η θέση από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο το 2025
-Νίκη στον τελικό του Diamond League το 2026 στις Βρυξέλλες
-Από τη θέση στο παγκόσμιο ranking από 2 Σεπτεμβρίου 2025 έως 1 Σεπτεμβρίου 2026
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν προκριθεί
Άνδρες
100μ.
Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
Ομπλίκουε Σέβιλ (Τζαμάικα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
200μ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
The road to the #WorldAthleticsUltimate has started 🚀

Only the best will earn a place in Budapest next September.
Πηγή:www.gazzetta.gr
