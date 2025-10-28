ΟΦΗ - Ηρακλής: Στο «Παγκρήτιο» ο Κόντης μαζί με τους συνεργάτες του

Ο Έλληνας πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού παρακολούθησε το ματς του ΟΦΗ με τον Ηρακλή μία μέρα πριν υπογράψει συμβόλαιο για να αναλάβει την ομάδα του Ηρακλείου