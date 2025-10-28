Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
ΟΦΗ - Ηρακλής: Στο «Παγκρήτιο» ο Κόντης μαζί με τους συνεργάτες του
ΟΦΗ - Ηρακλής: Στο «Παγκρήτιο» ο Κόντης μαζί με τους συνεργάτες του
Ο Έλληνας πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού παρακολούθησε το ματς του ΟΦΗ με τον Ηρακλή μία μέρα πριν υπογράψει συμβόλαιο για να αναλάβει την ομάδα του Ηρακλείου
Υπό το βλέμμα του Χρήστου Κόντη διεξήχθη η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Έλληνας τεχνικός θα υπογράψει την Τετάρτη (29/10) το διετές συμβόλαιο του και θα αναλάβει τον Όμιλο, ενώ έχει την ευκαιρία μια μέρα νωρίτερα να δει τους νέους του ποδοσφαιριστές από κοντά.
Στο πλευρό του νέου κόουτς των Κρητικών είναι οι συνεργάτες του Αλέξανδρος Τζιόλης και Ευθύμης Κυπριανού, οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν και στο Ηράκλειο.
Ο άλλοτε διεθνής Έλληνας χαφ είναι βοηθός του, ενώ ο Κυπριανού εκτός από τη συνεργασία του με τον Κόντη είχε δουλέψει ένα χρόνο στον ΟΦΗ ως Assistant και Head of Performance, από τον Μάρτιο του 2020, έως τον Ιούνιο του 2021.
Στο επιτελείο του Κόντη θα είναι επίσης ο Διονύσης Χιώτης σε θέση προπονητή τερματοφυλάκων και ο αναλυτής Θεοχάρης Τσελεμπόνης, οι οποίοι βρίσκονται επίσης στο γήπεδο.
Μαζί με τον Κόντη και το νέο του επιτελείου είναι ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης. Θυμίζουμε πως υπηρεσιακός τεχνικός του Ομίλου στον αγώνα με τον Ηρακλή είναι ο Διευθυντής της Elite Ακαδημίας, Στέλιος Βενετίδης.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα
Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη
Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Ο Έλληνας τεχνικός θα υπογράψει την Τετάρτη (29/10) το διετές συμβόλαιο του και θα αναλάβει τον Όμιλο, ενώ έχει την ευκαιρία μια μέρα νωρίτερα να δει τους νέους του ποδοσφαιριστές από κοντά.
Στο πλευρό του νέου κόουτς των Κρητικών είναι οι συνεργάτες του Αλέξανδρος Τζιόλης και Ευθύμης Κυπριανού, οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν και στο Ηράκλειο.
Ο άλλοτε διεθνής Έλληνας χαφ είναι βοηθός του, ενώ ο Κυπριανού εκτός από τη συνεργασία του με τον Κόντη είχε δουλέψει ένα χρόνο στον ΟΦΗ ως Assistant και Head of Performance, από τον Μάρτιο του 2020, έως τον Ιούνιο του 2021.
Στο επιτελείο του Κόντη θα είναι επίσης ο Διονύσης Χιώτης σε θέση προπονητή τερματοφυλάκων και ο αναλυτής Θεοχάρης Τσελεμπόνης, οι οποίοι βρίσκονται επίσης στο γήπεδο.
Μαζί με τον Κόντη και το νέο του επιτελείου είναι ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης. Θυμίζουμε πως υπηρεσιακός τεχνικός του Ομίλου στον αγώνα με τον Ηρακλή είναι ο Διευθυντής της Elite Ακαδημίας, Στέλιος Βενετίδης.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα
Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη
Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα