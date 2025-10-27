Αιχμές Παντελή Θαλασσινού για τη διαιτησία του Ολυμπιακός - ΑΕΚ: «Χαρίστηκε κόκκινη στον Γκαρθία και κίτρινη στον Έσε»
Ο διάσημος τραγουδιστής, γνωστός για τα κιτρινόμαυρά του αισθήματα έκανε τη δική του ανάλυση, τόσο για τη διαιτησία, όσο και για την εμφάνιση της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ενός ακόμα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα και ηττήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μετά από εκείνο στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον ΠΑΟΚ.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 και άφησε την ΑΕΚ στην τρίτη θέση, στο -4 από την κορυφή.
Ο γνωστός τραγουδιστής Παντελής Θαλασσινός, ο οποίος είναι φίλαθλος της ΑΕΚ, έκανε τη δικιά του κριτική μέσω Social Media στον Γερμανό διαιτητή, Στίλερ, καθώς υποστήριξε ότι ο Ντάνι Γκαρθία θα έπρεπε να έχει αποβληθεί από το πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Έσε θα έπρεπε να έχει δεχθεί κίτρινη κάρτα.
Σε αντίθεση, ο τραγουδιστής τόνισε, ότι ο Στίλερ έδωσε με μεγάλη ευκολία κάρτες στους παίκτες της ΑΕΚ, το οποίο επηρέασε κατά τη γνώμη του τη ροή του αγώνα.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
