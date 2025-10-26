AEK: Συμπλήρωσε εννέα σερί ήττες σε ντέρμπι η Ένωση
SPORTS
Ολυμπιακός ΑΕΚ Super League 1

AEK: Συμπλήρωσε εννέα σερί ήττες σε ντέρμπι η Ένωση

Τελευταία νίκη σε ντέρμπι για την ΑΕΚ ήταν το 2-1 στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ στις2 Φεβρουαρίου 2025 

AEK: Συμπλήρωσε εννέα σερί ήττες σε ντέρμπι η Ένωση
4 ΣΧΟΛΙΑ

Η ΑΕΚ γνώρισε νέα ήττα στο «Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό με 2-0, διευρύνοντας το αρνητικό της σερί στα ντέρμπι. Παρά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και την παρουσία του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο, η εικόνα της ομάδας δεν διαφοροποιήθηκε αισθητά σε σχέση με το φινάλε της περσινής σεζόν υπό τον Ματίας Αλμέιδα.

Η Ένωση μετρά πλέον δύο συνεχόμενες ήττες με το ίδιο σκορ (0-2), μετά και το αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ, γεγονός που την αφήνει στο -4 από την κορυφή και χωρίς νίκη απέναντι σε ομάδα του Big-4.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο φετινό ξεκίνημα. Η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει εννέα συνεχόμενες ήττες σε ντέρμπι, μια σειρά που ξεκίνησε στα τέλη της περσινής κανονικής διάρκειας και συνεχίστηκε στα πλέι οφ, φτάνοντας έως και τα φετινά ματς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Τελευταία νίκη σε ντέρμπι για την ΑΕΚ ήταν το 2-1 στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ στις 2/2/25.

Τα αποτελέσματα της ΑΕΚ στα ντέρμπι

02/03/25 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-1

30/03/25 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-3

06/04/25 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-1

13/04/25 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-0

27/04/25 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-2

04/05/25 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-2

11/05/25 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0

19/10/25 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2

26/10/25 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0


Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε

Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης