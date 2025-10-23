Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Κύπελλο Ελλάδας: Στο Πανθεσσαλικό ο αγώνας Κηφισιά-Καλλιθέα
Αλλαγή έδρας για τον αγώνα της Κηφισιάς με την Athens Kallithea για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα διεξαχθεί ο αγώνας της Κηφισιάς με την Καλλιθέα για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.
Στην αλλαγή προχώρησε η διοργανώτρια ΕΠΟ, επειδή το γήπεδο της Νεάπολης που επρόκειτο να φιλοξενήσει την αναμέτρηση, θα προφυλαχθεί λόγω της επιβάρυνσης του αγωνιστικού χώρου.
Εκτός από το ερχόμενος ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στο γήπεδο της Νίκαιας θα γίνουν τις επόμενες μέρες οι αναμετρήσεις του Ιωνικού με τον Σαρωνικό Αναβύσσου (26/10) και τον Γιούχτα (2/11), για τη Γ' Εθνική, οπότε δεν ήταν εφικτό να γίνουν τέσσερα ματς μέσα σε μια εβδομάδα και ειδικά τα τρία μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών.
Υπενθυμίζεται ότι στο στάδιο της θεσσαλικής πρωτεύουσας η Κηφισιά είχε νικήσει, ως γηπεδούχος, τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.
