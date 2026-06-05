Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και στον 2ο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό
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Basket League Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Κώστας Σλούκας Νίκος Ρογκαβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και στον 2ο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο αρχηγός των πράσινων δεν είναι έτοιμος μετά την επέμβαση στον μηνίσκο και θα μείνει εκτός αποστολής

Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και στον 2ο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό
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Παρά τις όποιες ελπίδες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, όπου συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού, τελικά ο Κώστας Σλούκας δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι ο αρχηγός της ομάδας δεν είναι απόλυτα έτοιμος και θα παραμείνει εκτός αποστολής από το  σημερινό (Παρασκευή, 5/6, 21:00) Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αντιθέτως στην ενημέρωση δεν γίνεται καμία αναφορά για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο γεγονός που σημαίνει ότι ο διεθνής άσος θα είναι τελικά στην αποστολή.
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