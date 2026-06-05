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Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και στον 2ο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και στον 2ο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο αρχηγός των πράσινων δεν είναι έτοιμος μετά την επέμβαση στον μηνίσκο και θα μείνει εκτός αποστολής
Παρά τις όποιες ελπίδες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, όπου συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού, τελικά ο Κώστας Σλούκας δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι ο αρχηγός της ομάδας δεν είναι απόλυτα έτοιμος και θα παραμείνει εκτός αποστολής από το σημερινό (Παρασκευή, 5/6, 21:00) Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.
Αντιθέτως στην ενημέρωση δεν γίνεται καμία αναφορά για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο γεγονός που σημαίνει ότι ο διεθνής άσος θα είναι τελικά στην αποστολή.
Όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι ο αρχηγός της ομάδας δεν είναι απόλυτα έτοιμος και θα παραμείνει εκτός αποστολής από το σημερινό (Παρασκευή, 5/6, 21:00) Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.
Αντιθέτως στην ενημέρωση δεν γίνεται καμία αναφορά για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο γεγονός που σημαίνει ότι ο διεθνής άσος θα είναι τελικά στην αποστολή.
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