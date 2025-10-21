Marca για την αποβολή του Έσε: «Σοβαρό λάθος από τον Ελβετό διαιτητή»
Ο παλαίμαχος Ισπανός διαιτητής Πέρεθ Μπουρούγ σχολίασε την απόφαση του Σνάιντερ να αποβάλει τον Έσε, χαρακτηρίζοντάς τη λανθασμένη
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο «Μονζουίκ» και υπέστη βαριά ήττα με 6-1 από τον Μπαρτσελόνα.
Το τελικό σκορ φέρει την υπογραφή του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ, ο οποίος έδειξε μία ανεξήγητη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Σαντιάγκο Έσε σε μία φάση που Αργεντινός φαίνεται να μην αγγίζει τον αντίπαλό του.
Για τη φάση πήρε θέση και ο πρώην διεθνής Ισπανός διαιτητής Πέρεθ Μπουρούγ μιλώντας στην εκπομπή «Marcador Europeo» του Radio Marca.
«Στο 57ο λεπτό ο Ολυμπιακός έμεινε με παίκτη λιγότερο μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που είδε ο Εσε. Ο Ελβετός διαιτητής έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος, γιατί σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να δείξει την κάρτα στον παίκτη της ελληνικής ομάδας στη φάση με τον Κασαδό. Ήδη την πρώτη κάρτα θα μπορούσε να την έχει αποφύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός.
🤔¿El penalti sobre Rashford? "Un árbitro superado y una acción que no es suficiente para señalarlo"https://t.co/bB6iH3v7pV— MARCA (@marca) October 21, 2025
