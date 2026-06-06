Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Η Τενερίφη την άφησε εκτός τετράδας μετά από 18 χρόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ
Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Η Τενερίφη την άφησε εκτός τετράδας μετά από 18 χρόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ
Η Τενερίφη επικράτησε 107-95 της Ρεάλ Μαδρίτης και με 2-1 νίκες την άφησε εκτός ημιτελικών - Χωρίς τίτλο μετά από 16 χρόνια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μπάσκετ!
Η Τενερίφη επικράτησε 107-95 της ομάδας της Μαδρίτης στον 3ο προημιτελικό του ισπανικού πρωταθλήματος και με 2-1 νίκες την άφησε εκτός ημιτελικών για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια.
Παράλληλα η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε χωρίς τίτλο στην Ισπανία, και στο μπάσκετ, για πρώτη φορά μετά το 2011 μένει χωρίς τίτλο στο άθλημα.
Ακόμα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η Ρεάλ μένει δίχως τίτλο σε ποδόσφαιρο κι μπάσκετ.
Στον αγώνα πρώτος σκόρερ ήταν ο Πάτι Μιλς με 29 πόντους ενώ ο Μαρσελίνιο Χουέρτας σημείωσε 23. Για τη Ρεάλ ο Χεζόνια είχε 22.
Η Τενερίφη επικράτησε 107-95 της ομάδας της Μαδρίτης στον 3ο προημιτελικό του ισπανικού πρωταθλήματος και με 2-1 νίκες την άφησε εκτός ημιτελικών για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια.
🤘🎸 MUCHO ROCK & ROLL, @Patty_Mills— Liga Endesa (@ACBCOM) June 6, 2026
📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa | @CB1939Canarias pic.twitter.com/R60cLemgyA
🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯— Liga Endesa (@ACBCOM) June 6, 2026
MARCEEEEEEEEEEEEELINHOOO
¿CÓMO HAS METIDO ESO? 🤪
¡¡QUÉ LOCUUUUUUUUUURA!!
📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa | @CB1939Canarias | @Huertas09 pic.twitter.com/49wps5JUDO
Παράλληλα η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε χωρίς τίτλο στην Ισπανία, και στο μπάσκετ, για πρώτη φορά μετά το 2011 μένει χωρίς τίτλο στο άθλημα.
Ακόμα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η Ρεάλ μένει δίχως τίτλο σε ποδόσφαιρο κι μπάσκετ.
Στον αγώνα πρώτος σκόρερ ήταν ο Πάτι Μιλς με 29 πόντους ενώ ο Μαρσελίνιο Χουέρτας σημείωσε 23. Για τη Ρεάλ ο Χεζόνια είχε 22.
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