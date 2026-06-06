Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Η Τενερίφη την άφησε εκτός τετράδας μετά από 18 χρόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Τενερίφη

Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Η Τενερίφη την άφησε εκτός τετράδας μετά από 18 χρόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ

Η Τενερίφη επικράτησε 107-95 της Ρεάλ Μαδρίτης και  με 2-1 νίκες την άφησε εκτός ημιτελικών - Χωρίς τίτλο μετά από 16 χρόνια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Η Τενερίφη την άφησε εκτός τετράδας μετά από 18 χρόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ
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Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μπάσκετ! 

Η Τενερίφη επικράτησε 107-95 της ομάδας της Μαδρίτης στον 3ο προημιτελικό του ισπανικού πρωταθλήματος και με 2-1 νίκες την άφησε εκτός ημιτελικών για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια. 



Παράλληλα η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε χωρίς τίτλο στην Ισπανία, και στο μπάσκετ, για πρώτη φορά μετά το 2011 μένει χωρίς τίτλο στο άθλημα. 

Ακόμα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η Ρεάλ μένει δίχως τίτλο σε ποδόσφαιρο κι μπάσκετ.

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Στον αγώνα πρώτος σκόρερ ήταν ο Πάτι Μιλς με 29 πόντους ενώ ο Μαρσελίνιο Χουέρτας σημείωσε 23. Για τη Ρεάλ ο Χεζόνια είχε 22.
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