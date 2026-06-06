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Για συμφωνία του Ολυμπιακού με την Μαγιόρκα για τον Μαφέο, γράφουν οι Ισπανοί
Για συμφωνία του Ολυμπιακού με την Μαγιόρκα για τον Μαφέο, γράφουν οι Ισπανοί
Ο Πάμπλο Μαφέο καλείται να αποφασίσει άμεσα εάν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα
Η Μαγιόρκα έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση του Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ultima Hora, με τη μεταγραφή του Ισπανού δεξιού μπακ στους «ερυθρόλευκους» να απομένει πλέον να «κλειδώσει» οριστικά από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.
Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο 28χρονος αμυντικός, ο οποίος βρίσκεται σε διακοπές στην Κολομβία, καλείται να δώσει την τελική του απάντηση μέσα στις επόμενες ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προχωρήσουν οι δύο σύλλογοι στην ανταλλαγή εγγράφων για την οριστικοποίηση της μετακίνησής του.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών επιταχύνθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με τις βασικές λεπτομέρειες να διευθετούνται το Σαββατοκύριακο, ενώ το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας φαίνεται να διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχικές απαιτήσεις της ισπανικής ομάδας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή ποσά.
Ο Μαφέο, ο οποίος μετρά περισσότερες από 160 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της Μαγιόρκα, είχε απασχολήσει και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους χωρίς να προχωρήσει η αποχώρησή του, όμως αυτή τη φορά οι συνθήκες δείχνουν πιο ώριμες για τη μετακίνησή του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο 28χρονος αμυντικός, ο οποίος βρίσκεται σε διακοπές στην Κολομβία, καλείται να δώσει την τελική του απάντηση μέσα στις επόμενες ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προχωρήσουν οι δύο σύλλογοι στην ανταλλαγή εγγράφων για την οριστικοποίηση της μετακίνησής του.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών επιταχύνθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με τις βασικές λεπτομέρειες να διευθετούνται το Σαββατοκύριακο, ενώ το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας φαίνεται να διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχικές απαιτήσεις της ισπανικής ομάδας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή ποσά.
Ο Μαφέο, ο οποίος μετρά περισσότερες από 160 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της Μαγιόρκα, είχε απασχολήσει και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους χωρίς να προχωρήσει η αποχώρησή του, όμως αυτή τη φορά οι συνθήκες δείχνουν πιο ώριμες για τη μετακίνησή του στο ελληνικό πρωτάθλημα.
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