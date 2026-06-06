Ο Μπραντ Πιτ παρακολούθησε τον τελικό του Roland Garros γυναικών παρέα με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Μπραντ Πιτ Roland Garros Μίρα Αντρέεβα Μάγια Χβαλίνσκα Παρίσι Ινές ντε Ραμόν

Ο Μπραντ Πιτ παρακολούθησε τον τελικό του Roland Garros γυναικών παρέα με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ενθουσιασμένος παρακολουθούσε την φοβερή εμφάνιση της Μίρα Αντρέεβα και την κατάκτηση του Roland Garros από τη νεαρή Ρωσίδα

Ο Μπραντ Πιτ παρακολούθησε τον τελικό του Roland Garros γυναικών παρέα με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Η Μίρα Αντρέεβα ήταν η μεγάλη νικήτρια στο φετινό Roland Garros στην κατηγορία των γυναικών απέναντι στην Μάγια Χβαλίνσκα και έγραψε ιστορία καθώς μόλις στα 19 της χρόνια κατέκτησε το πρώτο της Grand Slam. 

Στις κερκίδες του Φιλίπ Σατριέ βρέθηκε για να απολαύσει τον μεγάλο τελικό, ο σταρ του Χόλυγουντ, Μπραντ Πιτ μαζί με την σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν. 

Ο φακός έπιασε πολλές φορές τον Αμερικανό σταρ να ενθουσιάζεται και να αντιδρά με έκπληξη στους ωραίους πόντους του παιχνιδιού, ενώ χειροκροτούσε θερμά κατά τη διάρκεια του αγώνα. 



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Ο Μπραντ Πιτ παρακολούθησε τον τελικό του Roland Garros γυναικών παρέα με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Μπραντ Πιτ παρακολούθησε τον τελικό του Roland Garros γυναικών παρέα με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Μπραντ Πιτ παρακολούθησε τον τελικό του Roland Garros γυναικών παρέα με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Μπραντ Πιτ παρακολούθησε τον τελικό του Roland Garros γυναικών παρέα με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Μπραντ Πιτ παρακολούθησε τον τελικό του Roland Garros γυναικών παρέα με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

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