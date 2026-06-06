Ο Μπραντ Πιτ παρακολούθησε τον τελικό του Roland Garros γυναικών παρέα με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Μπραντ Πιτ παρακολούθησε τον τελικό του Roland Garros γυναικών παρέα με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ενθουσιασμένος παρακολουθούσε την φοβερή εμφάνιση της Μίρα Αντρέεβα και την κατάκτηση του Roland Garros από τη νεαρή Ρωσίδα
Η Μίρα Αντρέεβα ήταν η μεγάλη νικήτρια στο φετινό Roland Garros στην κατηγορία των γυναικών απέναντι στην Μάγια Χβαλίνσκα και έγραψε ιστορία καθώς μόλις στα 19 της χρόνια κατέκτησε το πρώτο της Grand Slam.
Στις κερκίδες του Φιλίπ Σατριέ βρέθηκε για να απολαύσει τον μεγάλο τελικό, ο σταρ του Χόλυγουντ, Μπραντ Πιτ μαζί με την σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.
Ο φακός έπιασε πολλές φορές τον Αμερικανό σταρ να ενθουσιάζεται και να αντιδρά με έκπληξη στους ωραίους πόντους του παιχνιδιού, ενώ χειροκροτούσε θερμά κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Στις κερκίδες του Φιλίπ Σατριέ βρέθηκε για να απολαύσει τον μεγάλο τελικό, ο σταρ του Χόλυγουντ, Μπραντ Πιτ μαζί με την σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.
Ο φακός έπιασε πολλές φορές τον Αμερικανό σταρ να ενθουσιάζεται και να αντιδρά με έκπληξη στους ωραίους πόντους του παιχνιδιού, ενώ χειροκροτούσε θερμά κατά τη διάρκεια του αγώνα.
👀 Brad Pitt, Marina Foïs, encore du beau monde aujourd'hui à #RolandGarros pic.twitter.com/Kxz2NULWWb— Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 6, 2026
Hollywood royalty, Brad Pitt, is in the house for the Women's Final! 😎— Stan Sport (@StanSportAU) June 6, 2026
↳ Roland-Garros. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #RolandGarros pic.twitter.com/H15ODw45W6
No pressure, but Brad Pitt is watching 😂 pic.twitter.com/4GEhbDrLQ8— Bovada (@BovadaOfficial) June 6, 2026
Brad Pitt's taking it all in at #RolandGarros 🤩 pic.twitter.com/VZDb4KhqEq— TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 6, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα