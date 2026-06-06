Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Σε ρόλο πυγμάχου ο Λεάο της Πορτογαλίας... ξάπλωσε με γροθιά Χιλιανό ποδοσφαιριστή σε φιλικό παιχνίδι, βίντεο
Σε ρόλο πυγμάχου ο Λεάο της Πορτογαλίας... ξάπλωσε με γροθιά Χιλιανό ποδοσφαιριστή σε φιλικό παιχνίδι, βίντεο
Ράφα Λεάο και Ιβάν Ρομάν έκαναν... ροντέο το φιλικό και αποβλήθηκαν
Ροντέο έγινε το φιλικό της Πορτογαλίας με την Χιλή λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ του 2026.
Στις καθυστερήσεις του 1ου ημιχρόνου ο Ραφαέλ Λεάο ήταν ο πρωταγωνιστής στα επεισόδια με τους Χιλιανούς αφού με γροθιά του ξάπλωσε τον Ιβάν Ρομάν.
Ο Λεάο αποβλήθηκε στο 45+2 και την ίδια τύχη είχε και ο Ρομάνο αφού είχε κλωτσήσει τον Κονσεϊσάο.
Στις καθυστερήσεις του 1ου ημιχρόνου ο Ραφαέλ Λεάο ήταν ο πρωταγωνιστής στα επεισόδια με τους Χιλιανούς αφού με γροθιά του ξάπλωσε τον Ιβάν Ρομάν.
Ο Λεάο αποβλήθηκε στο 45+2 και την ίδια τύχη είχε και ο Ρομάνο αφού είχε κλωτσήσει τον Κονσεϊσάο.
Ivan Roman or Chile and Rafael Leao of Portugal both got red card for this 🤯! #PORCHI pic.twitter.com/OKTLsSdS4O— The Final Whistle (@Rufus_45) June 6, 2026
🚨🌎 IVAN ROMAN & RAFAEL LEAO HAVE BEEN SENT OFF! 🔴— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 6, 2026
Chile and Portugal both are down to 10 men. pic.twitter.com/w2LJOQuw9o
Rafael Leão and Iván Román both received straight red cards during this clash at the end of the first half between Portugal and Chile 😳 pic.twitter.com/l30sEPvFI8— ESPN FC (@ESPNFC) June 6, 2026
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