Σε ρόλο πυγμάχου ο Λεάο της Πορτογαλίας... ξάπλωσε με γροθιά Χιλιανό ποδοσφαιριστή σε φιλικό παιχνίδι, βίντεο
SPORTS
Ράφαελ Λεάο Εθνική Πορτογαλίας Εθνικής Χιλής Μουντιάλ 2026

Σε ρόλο πυγμάχου ο Λεάο της Πορτογαλίας... ξάπλωσε με γροθιά Χιλιανό ποδοσφαιριστή σε φιλικό παιχνίδι, βίντεο

Ράφα Λεάο και Ιβάν Ρομάν έκαναν... ροντέο το φιλικό και αποβλήθηκαν

Σε ρόλο πυγμάχου ο Λεάο της Πορτογαλίας... ξάπλωσε με γροθιά Χιλιανό ποδοσφαιριστή σε φιλικό παιχνίδι, βίντεο
Ροντέο έγινε το φιλικό της Πορτογαλίας με την Χιλή λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ του 2026. 

Στις καθυστερήσεις του 1ου ημιχρόνου ο Ραφαέλ Λεάο ήταν ο πρωταγωνιστής στα επεισόδια με τους Χιλιανούς αφού με γροθιά του ξάπλωσε τον Ιβάν Ρομάν. 

Ο Λεάο αποβλήθηκε στο 45+2 και την ίδια τύχη είχε και ο Ρομάνο αφού είχε κλωτσήσει τον Κονσεϊσάο.


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