Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Υπόκλιση Μπατίστ σε Διαμαντίδη: «Για μένα είναι ο GOAT της Euroleague»
Υπόκλιση Μπατίστ σε Διαμαντίδη: «Για μένα είναι ο GOAT της Euroleague»
Ο Αμερικανός σέντερ εξήγησε γιατί ο πρώην συμπαίκτης του στον Παναθηναϊκό είναι ο κορυφαίος όλων
Έπαιξαν μαζί στον σπουδαίο Παναθηναϊκό του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και τρομοκρατούσαν τις αντίπαλες άμυνες σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης Διαμαντίδης συνεργάστηκαν αρμονικά για χρόνια με τον Αμερικανό να θεωρεί τον Έλληνα τον GOAT της Euroleague.
O Μάικ Μπατίστ μίλησε στο «BasketNews Film Session» με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην συμπαίκτη του.
«Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά δούλευε πάρα πολύ. Ακόμη και στις ημέρες ξεκούρασης έκανε σουτ. Ξέρεις, ακόμη και τις ημέρες που είχαμε αγώνα, έβρισκε τρόπους να σουτάρει και να δουλεύει στο παιχνίδι του. Και το έβλεπες μέσα από τη συνολική του πορεία. Τον είδατε το 2005 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βάζει εκείνο το σουτ πάνω από τον Τόνι Πάρκερ στον ημιτελικό με τη Γαλλία. Και πιστεύω ότι, ξέρεις, από τη στιγμή που μπήκε εκείνο το σουτ, η αυτοπεποίθησή του εκτοξεύθηκε επιθετικά» είπε αρχικά και συνέχισε χρίζοντας τον GOAT της Euroleague: «Για μένα είναι εύκολη επιλογή.
Είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε αυτό. Πραγματικά παρακολούθησα όλο το έργο της καριέρας του. Το 2004 ήταν στον Ηρακλή. Δεν ήταν καθόλου καλός σουτέρ. Πηγαίναμε από κάτω στα σκριν απέναντί του. Του δίναμε χώρο. Ήταν ήδη σπουδαίος αμυντικός, αλλά είχε κάποια κενά στο επιθετικό του παιχνίδι. Όταν τον υπογράψαμε στον Παναθηναϊκό, ξέραμε ότι παίρναμε έναν πολύ καλό παίκτη. Αμυντικά ήταν νούμερο ένα. Υπήρχαν ακόμη κάποια κενά στην επίθεσή του, όμως η δουλειά που έκανε στο σουτ του και στο να εξελιχθεί επιθετικά ήταν πραγματικά εντυπωσιακή».
Ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης Διαμαντίδης συνεργάστηκαν αρμονικά για χρόνια με τον Αμερικανό να θεωρεί τον Έλληνα τον GOAT της Euroleague.
O Μάικ Μπατίστ μίλησε στο «BasketNews Film Session» με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην συμπαίκτη του.
«Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά δούλευε πάρα πολύ. Ακόμη και στις ημέρες ξεκούρασης έκανε σουτ. Ξέρεις, ακόμη και τις ημέρες που είχαμε αγώνα, έβρισκε τρόπους να σουτάρει και να δουλεύει στο παιχνίδι του. Και το έβλεπες μέσα από τη συνολική του πορεία. Τον είδατε το 2005 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βάζει εκείνο το σουτ πάνω από τον Τόνι Πάρκερ στον ημιτελικό με τη Γαλλία. Και πιστεύω ότι, ξέρεις, από τη στιγμή που μπήκε εκείνο το σουτ, η αυτοπεποίθησή του εκτοξεύθηκε επιθετικά» είπε αρχικά και συνέχισε χρίζοντας τον GOAT της Euroleague: «Για μένα είναι εύκολη επιλογή.
Είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε αυτό. Πραγματικά παρακολούθησα όλο το έργο της καριέρας του. Το 2004 ήταν στον Ηρακλή. Δεν ήταν καθόλου καλός σουτέρ. Πηγαίναμε από κάτω στα σκριν απέναντί του. Του δίναμε χώρο. Ήταν ήδη σπουδαίος αμυντικός, αλλά είχε κάποια κενά στο επιθετικό του παιχνίδι. Όταν τον υπογράψαμε στον Παναθηναϊκό, ξέραμε ότι παίρναμε έναν πολύ καλό παίκτη. Αμυντικά ήταν νούμερο ένα. Υπήρχαν ακόμη κάποια κενά στην επίθεσή του, όμως η δουλειά που έκανε στο σουτ του και στο να εξελιχθεί επιθετικά ήταν πραγματικά εντυπωσιακή».
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