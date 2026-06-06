Εβρά: «Στα prime μου θα έτρωγα ζωντανό τον Γιαμάλ», βίντεο
SPORTS
Πατρίς Εβρά Λαμίν Γιαμάλ Λιονέλ Μέσι Κριστιάνο Ρονάλντο

Εβρά: «Στα prime μου θα έτρωγα ζωντανό τον Γιαμάλ», βίντεο

Ο παλαίμαχος Γάλλος αριστερός μπακ προέτρεψε όλους να ρωτήσουν για εκείνον, τον Μέσι και τον Ρονάλντο υπονοώντας ότι δεν είχαν περάσει καλά όταν τους μάρκαρε ο Εβρά

Εβρά: «Στα prime μου θα έτρωγα ζωντανό τον Γιαμάλ», βίντεο
«Απασφάλισε» ο Πατρίς Εβρά κατά του Λαμίν Γιαμάλ.

Ο πρώην αμυντικός των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως στο prime του «θα έτρωγε ζωντανό τον Λαμίν Γιαμάλ», ενώ συνέχισε λέγοντας πως αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Ο πρώην αμυντικός της Εθνικής Γαλλίας είχε μια τεράστια διαδρομή στο παγκόσμιο στερέωμα με καριέρα σε πολλούς κορυφαίους συλλόγους και στα... νιάτα του ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς στον πλανήτη.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, έχοντας μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις ανασταλτικές του ικανότητες κατά το παρελθόν αναφέρθηκε στον 18χρονο αστέρα της Μπάρτσα και της Εθνικής Ισπανίας, Γιαμάλ, που συγκαταλέγεται -ήδη- στους καλύτερους παίκτες του κόσμου και εμφανίστηκε σίγουρος πως θα μπορούσε να τον αναχαιτίσει.

Δείτε το video με τη δήλωσή του:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης