Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Εβρά: «Στα prime μου θα έτρωγα ζωντανό τον Γιαμάλ», βίντεο
Εβρά: «Στα prime μου θα έτρωγα ζωντανό τον Γιαμάλ», βίντεο
Ο παλαίμαχος Γάλλος αριστερός μπακ προέτρεψε όλους να ρωτήσουν για εκείνον, τον Μέσι και τον Ρονάλντο υπονοώντας ότι δεν είχαν περάσει καλά όταν τους μάρκαρε ο Εβρά
«Απασφάλισε» ο Πατρίς Εβρά κατά του Λαμίν Γιαμάλ.
Ο πρώην αμυντικός των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως στο prime του «θα έτρωγε ζωντανό τον Λαμίν Γιαμάλ», ενώ συνέχισε λέγοντας πως αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.
Ο πρώην αμυντικός της Εθνικής Γαλλίας είχε μια τεράστια διαδρομή στο παγκόσμιο στερέωμα με καριέρα σε πολλούς κορυφαίους συλλόγους και στα... νιάτα του ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς στον πλανήτη.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, έχοντας μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις ανασταλτικές του ικανότητες κατά το παρελθόν αναφέρθηκε στον 18χρονο αστέρα της Μπάρτσα και της Εθνικής Ισπανίας, Γιαμάλ, που συγκαταλέγεται -ήδη- στους καλύτερους παίκτες του κόσμου και εμφανίστηκε σίγουρος πως θα μπορούσε να τον αναχαιτίσει.
Δείτε το video με τη δήλωσή του:
Ο πρώην αμυντικός των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως στο prime του «θα έτρωγε ζωντανό τον Λαμίν Γιαμάλ», ενώ συνέχισε λέγοντας πως αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.
Ο πρώην αμυντικός της Εθνικής Γαλλίας είχε μια τεράστια διαδρομή στο παγκόσμιο στερέωμα με καριέρα σε πολλούς κορυφαίους συλλόγους και στα... νιάτα του ήταν από τους καλύτερους αμυντικούς στον πλανήτη.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, έχοντας μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις ανασταλτικές του ικανότητες κατά το παρελθόν αναφέρθηκε στον 18χρονο αστέρα της Μπάρτσα και της Εθνικής Ισπανίας, Γιαμάλ, που συγκαταλέγεται -ήδη- στους καλύτερους παίκτες του κόσμου και εμφανίστηκε σίγουρος πως θα μπορούσε να τον αναχαιτίσει.
Δείτε το video με τη δήλωσή του:
🚨PATRICE EVRA: “Evra on his prime against Yamal i’ll eat him alive.— Elite Futbol Talk | EFT (@EliteFutbolTalk) June 5, 2026
“Ask Ronaldo, Ask Messi, i am not a good friend” pic.twitter.com/K0DBPMQqbi
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