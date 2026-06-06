Μουντιάλ 2026: Ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ιράκ ανακρίθηκε επί ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγου
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Μουντιάλ 2026: Ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ιράκ ανακρίθηκε επί ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγου

Ο Αϊμέν Χουσεΐν πέτυχε το γκολ που χάρισε την πρόκριση στο Ιράκ στο Μουντιάλ αλλά ταλαιπωρήθηκε κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ 

Μουντιάλ 2026: Ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ιράκ ανακρίθηκε επί ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγου
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Πολύωρη ανάκριση υπέστη στο αεροδρόμιο του Σικάγου ο διεθνής επιθετικός του Ιράκ, Αϊμέν Χουσεΐν, μετά την άφιξη της εθνικής ομάδας στις ΗΠΑ τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/6), σύμφωνα με αξιωματούχο του Ιρακινού Ολυμπιακού Κομιτάτου.



Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέτυχε το γκολ που χάρισε στο Ιράκ την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν επτά ώρες, προτού τελικά του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Αντίθετα, ο φωτογράφος της εθνικής ομάδας, Ταλάλ Σαλάχ, φέρεται να κρατήθηκε για περισσότερες από δέκα ώρες και τελικά δεν έλαβε άδεια εισόδου.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν σε έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του Χουσεΐν κατά την άφιξή του. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράκ ή τις αμερικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης και εσωτερικής ασφάλειας.

Το Ιράκ επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και τη Νορβηγία στον 9ο όμιλο της διοργάνωσης, η οποία συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.
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