Απίστευτο και όμως αληθινό: Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε χωρίς τίτλο μετά από 16 χρόνια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
Απίστευτο και όμως αληθινό: Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε χωρίς τίτλο μετά από 16 χρόνια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
Η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες της Ρεάλ Μαδρίτης απέτυχαν παταγωδώς ήταν το 2010
Χωρίς τίτλο μετά από 16 χρόνια (2010) έμεινε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ η Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο αποκλεισμός της ομάδας μπάσκετ από την Τενερίφη στα προημιτελικά του πρωταθλήματος Ισπανίας ολοκλήρωσε πριν από λίγη ώρα την... καταστροφή.
Η ποδοσφαιρική Ρεάλ έμεινε φέτος στη 2η θέση στη La Liga, στο Champions League αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Μπάγερν Μονάχου ενώ στο Κύπελλο Ισπανίας έμεινε εκτός νωρίς από την Αλμπαθέτε και έχασε τον τελικό του Σούπερ Καπ με 3-2 από την Μπαρτσελόνα.
Στο μπάσκετ, η Τενερίφη την άφησε εκτός ημιτελικών στο πρωτάθλημα, στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας ηττήθηκε από την Μπασκόνια και στον τελικό του Σούπερ Καπ από την Βαλένθια.
Φυσικά στον τελικό της Euroleague ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό.
Και όλα αυτά όταν την Κυριακή (7/6) έρχονται οι εκλογές στον σύλλογο. Αντίπαλοι είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο Ενρίκε Ρικέλεμε.
Ο αποκλεισμός της ομάδας μπάσκετ από την Τενερίφη στα προημιτελικά του πρωταθλήματος Ισπανίας ολοκλήρωσε πριν από λίγη ώρα την... καταστροφή.
Η ποδοσφαιρική Ρεάλ έμεινε φέτος στη 2η θέση στη La Liga, στο Champions League αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Μπάγερν Μονάχου ενώ στο Κύπελλο Ισπανίας έμεινε εκτός νωρίς από την Αλμπαθέτε και έχασε τον τελικό του Σούπερ Καπ με 3-2 από την Μπαρτσελόνα.
Στο μπάσκετ, η Τενερίφη την άφησε εκτός ημιτελικών στο πρωτάθλημα, στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας ηττήθηκε από την Μπασκόνια και στον τελικό του Σούπερ Καπ από την Βαλένθια.
Φυσικά στον τελικό της Euroleague ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό.
Και όλα αυτά όταν την Κυριακή (7/6) έρχονται οι εκλογές στον σύλλογο. Αντίπαλοι είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο Ενρίκε Ρικέλεμε.
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