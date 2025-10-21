Μεντιλίμπαρ: Όλα άλλαξαν μετά τις ανεξήγητες αποφάσεις του διαιτητή
Μεντιλίμπαρ: Όλα άλλαξαν μετά τις ανεξήγητες αποφάσεις του διαιτητή
Όσα δήλωσε ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού μετά τη βαριά ήττα από τη Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός δεν άντεξε στο «Μονζουίκ» απέναντι στην Μπαρτσελόνα και υπέστη βαριά ήττα με 6-1 για την 3η αγωνιστική του Champions League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα, αναφέρθηκε στη διαιτησία, λέγοντας πως οι αποφάσεις, της αποβολής και του πέναλτι είναι ανεξήγητες.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Υπήρχε μία στιγμή που μπήκαμε στο ματς και ξαφνικά όλα άλλαξαν, μια αποβολή ανεξήγητη και ένα πέναλτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε μας στέρησε τη διεκδίκηση του ματς, δυστυχώς όλοι θα θυμούνται το αποτέλεσμα.
Ξεκινήσαμε με δύο γκολ δώρα, τους διευκολύναμε, με δικά μας λάθη, μας τιμώρησαν, αλλά μπήκαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Από τη στιγμή που μείναμε με δέκα παίκτες δεν υπήρχε γυρισμός στο ματς, όλα τελείωσαν.
Δεν έχει σημασία για το ντέρμπι, έχουμε σίγουρα δύο τραυματίες, δεν είμαστε σίγουροι για τον τρίτο. Θα μαζευτούμε στο Ρέντι και θα εκτιμηθεί η κατάστασή τους».
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα, αναφέρθηκε στη διαιτησία, λέγοντας πως οι αποφάσεις, της αποβολής και του πέναλτι είναι ανεξήγητες.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Υπήρχε μία στιγμή που μπήκαμε στο ματς και ξαφνικά όλα άλλαξαν, μια αποβολή ανεξήγητη και ένα πέναλτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε μας στέρησε τη διεκδίκηση του ματς, δυστυχώς όλοι θα θυμούνται το αποτέλεσμα.
Ξεκινήσαμε με δύο γκολ δώρα, τους διευκολύναμε, με δικά μας λάθη, μας τιμώρησαν, αλλά μπήκαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Από τη στιγμή που μείναμε με δέκα παίκτες δεν υπήρχε γυρισμός στο ματς, όλα τελείωσαν.
Δεν έχει σημασία για το ντέρμπι, έχουμε σίγουρα δύο τραυματίες, δεν είμαστε σίγουροι για τον τρίτο. Θα μαζευτούμε στο Ρέντι και θα εκτιμηθεί η κατάστασή τους».
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα