Μεντιλίμπαρ: Όλα άλλαξαν μετά τις ανεξήγητες αποφάσεις του διαιτητή
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα Champions League Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Όσα δήλωσε ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού μετά τη βαριά ήττα από τη Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός δεν άντεξε στο «Μονζουίκ» απέναντι στην Μπαρτσελόνα και υπέστη βαριά ήττα με 6-1 για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα, αναφέρθηκε στη διαιτησία, λέγοντας πως οι αποφάσεις, της αποβολής και του πέναλτι είναι ανεξήγητες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Υπήρχε μία στιγμή που μπήκαμε στο ματς και ξαφνικά όλα άλλαξαν, μια αποβολή ανεξήγητη και ένα πέναλτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε μας στέρησε τη διεκδίκηση του ματς, δυστυχώς όλοι θα θυμούνται το αποτέλεσμα. 

Ξεκινήσαμε με δύο γκολ δώρα, τους διευκολύναμε, με δικά μας λάθη, μας τιμώρησαν, αλλά μπήκαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Από τη στιγμή που μείναμε με δέκα παίκτες δεν υπήρχε γυρισμός στο ματς, όλα τελείωσαν. 

Δεν έχει σημασία για το ντέρμπι, έχουμε σίγουρα δύο τραυματίες, δεν είμαστε σίγουροι για τον τρίτο. Θα μαζευτούμε στο Ρέντι και θα εκτιμηθεί η κατάστασή τους».



