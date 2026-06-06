Κανονικά βίζα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές του Ιράν, πρόβλημα με τα μέλη της ομοσπονδίας, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ
Κανονικά βίζα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές του Ιράν, πρόβλημα με τα μέλη της ομοσπονδίας, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ
Η αποστολή του Ιράν αναχώρησε σήμερα από την Τουρκία με προορισμό τη βάση προετοιμασίας της στην Τιχουάνα του Μεξικού, κοντά στα σύνορα με την Καλιφόρνια - Η ομοσπονδία μετέφερε τη βάση προετοιμασίας λόγω δυσκολιών στην έκδοση βίζας
Λιγότερα από μία εβδομάδα απομένει για την έναρξη του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά στον πλανήτη του Μουντιάλ. Ωστόσο, δεν απουσιάζουν τα προβλήματα τελευταίας στιγμής. Αρκετά μέλη της αποστολής της εθνικής ομάδας του Ιράν φέρεται να μην έχουν λάβει ακόμα βίζα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις τρεις χώρες που διοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Όπως αναφέρει το Associated Press, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν αναχώρησε σήμερα από την Τουρκία με προορισμό τη βάση προετοιμασίας της στην Τιχουάνα του Μεξικού, κοντά στα σύνορα με την Καλιφόρνια. Η ομοσπονδία της χώρας έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κάποια μέλη της αποστολής σχετικά με την έκδοση βίζας. Η συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση έχει επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές εντάσεις που προέκυψαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, η πρεσβεία του Ιράν στην Άγκυρα αντέδρασε σε ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος είχε συγχαρεί το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας για τη διεκπεραίωση των θεωρήσεων εισόδου της ιρανικής αποστολής.
Η ομάδα προετοιμαζόταν τις τελευταίες εβδομάδες σε προπονητικό καμπ στην Αττάλεια της Τουρκίας, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαραίτητες βίζες για την είσοδο στο Μεξικό μέσω της πρεσβείας της χώρας στην Άγκυρα. Οι ποδοσφαιριστές, ντυμένοι με μπλε σακάκια και λευκά μπλουζάκια, αναχώρησαν από το ξενοδοχείο Mardan Palace και επιβιβάστηκαν σε ιδιωτική πτήση από το αεροδρόμιο της Αττάλειας με προορισμό το Μεξικό.
Το Ιράν θα δώσει τους δύο πρώτους αγώνες για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου και το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Σιάτλ για να αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου. Το ενδεχόμενο αναμέτρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ανοιχτό στη φάση των «32», εφόσον οι δύο ομάδες τερματίσουν στη δεύτερη θέση των ομίλων τους.
Η τελική αποστολή του Ιράν ανακοινώθηκε τη Δευτέρα και περιλαμβάνει 17 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα, το οποίο παρέμεινε ανενεργό από τον Φεβρουάριο λόγω των πολεμικών εξελίξεων. Εκτός αποστολής έμεινε ο επιθετικός Σαρντάρ Αζμούν, ο οποίος φέρεται να απομακρύνθηκε εξαιτίας ανάρτησης στα social media που προκάλεσε την αντίδραση των ιρανικών αρχών.
Όπως αναφέρει το Associated Press, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν αναχώρησε σήμερα από την Τουρκία με προορισμό τη βάση προετοιμασίας της στην Τιχουάνα του Μεξικού, κοντά στα σύνορα με την Καλιφόρνια. Η ομοσπονδία της χώρας έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κάποια μέλη της αποστολής σχετικά με την έκδοση βίζας. Η συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση έχει επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές εντάσεις που προέκυψαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, μεταξύ των 14 στελεχών και αξιωματούχων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διαδικασία έκδοσης βίζας βρίσκονται ο γενικός γραμματέας της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χενταγιάτ Μομπεϊνί, και ο αντιπρόεδρός της, Μεχντί Μοχαμάντ Ναμπί, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο εάν έχει εγκριθεί η βίζα του προέδρου της ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ.
Iran's football team granted visas to enter US for World Cup, officials say https://t.co/yXMFQR98ec— BBC News (World) (@BBCWorld) June 6, 2026
«Εκδικητική συμπεριφορά», τονίζει η Ιρανική Ποδοσφαιρική ΟμοσπονδίαΣε ανακοίνωσή της, η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκδικητική συμπεριφορά», υποστηρίζοντας ότι η άρνηση χορήγησης βίζας σε βασικά διοικητικά στελέχη της ομάδας στερεί από την εθνική Ιράν τη δυνατότητα να αγωνιστεί υπό ίσους όρους και χωρίς διακρίσεις.
Παράλληλα, η πρεσβεία του Ιράν στην Άγκυρα αντέδρασε σε ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος είχε συγχαρεί το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας για τη διεκπεραίωση των θεωρήσεων εισόδου της ιρανικής αποστολής.
«Δεν μπορείτε να εξωραΐσετε ενέργειες που παραβιάζουν τους κανονισμούς της FIFA και τις υποχρεώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ως διοργανώτριας χώρας απλώς επαινώντας τους εαυτούς σας», επεσήμανε η ιρανική πλευρά, κάνοντας λόγο για «πολιτικά υποκινούμενη παρέμβαση στον αθλητισμό».
Proud of our outstanding team at the U.S. Embassy in Ankara for their work processing visas for Iran’s national football team on their road to the @FIFAWorldCup in the United States.— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 5, 2026
Sports transcends borders, and we look forward to welcoming competitors and fans from around the… https://t.co/KpFUCFcvZV
«Όλοι οι ποδοσφαιριστές και προπονητές του Ιράν έχουν λάβει βίζα», λένε οι ΑμερικάνοιΣύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους όλοι οι ποδοσφαιριστές, προπονητές, γυμναστές και κάποια άτομα του υποστηρικτικού προσωπικού της εθνικής Ιράν έχουν λάβει κανονικά βίζα. Ωστόσο, ορισμένες αιτήσεις απορρίφθηκαν, καθώς φέρεται να είχαν υποβληθεί με «ψευδή στοιχεία».
Η ομάδα προετοιμαζόταν τις τελευταίες εβδομάδες σε προπονητικό καμπ στην Αττάλεια της Τουρκίας, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαραίτητες βίζες για την είσοδο στο Μεξικό μέσω της πρεσβείας της χώρας στην Άγκυρα. Οι ποδοσφαιριστές, ντυμένοι με μπλε σακάκια και λευκά μπλουζάκια, αναχώρησαν από το ξενοδοχείο Mardan Palace και επιβιβάστηκαν σε ιδιωτική πτήση από το αεροδρόμιο της Αττάλειας με προορισμό το Μεξικό.
Το Ιράν θα δώσει τους δύο πρώτους αγώνες για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου και το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Σιάτλ για να αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου. Το ενδεχόμενο αναμέτρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ανοιχτό στη φάση των «32», εφόσον οι δύο ομάδες τερματίσουν στη δεύτερη θέση των ομίλων τους.
Η τελική αποστολή του Ιράν ανακοινώθηκε τη Δευτέρα και περιλαμβάνει 17 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα, το οποίο παρέμεινε ανενεργό από τον Φεβρουάριο λόγω των πολεμικών εξελίξεων. Εκτός αποστολής έμεινε ο επιθετικός Σαρντάρ Αζμούν, ο οποίος φέρεται να απομακρύνθηκε εξαιτίας ανάρτησης στα social media που προκάλεσε την αντίδραση των ιρανικών αρχών.
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