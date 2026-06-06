O Λέο Μάτος επέστρεψε στην Τούμπα: Νέος αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος, αναβαθμίστηκε ο Βιεϊρίνια

Ο Άντρε Βιεϊρίνια θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Καρυπίδη





Ο Βραζιλιάνος άσος έπαιξε ποδόσφαιρο από το 2016 έως το 2020 στον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης σε διοικητικό πόστο.







Παράλληλα, ο Άντρε Βιεϊρίνια από απλός σύμβουλος αναβαθμίστηκε και αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Καρυπίδη.



Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ



«Με συνέπεια και σταθερά βήματα προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, που παρουσιάστηκαν στις 28 Απριλίου, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο του μετασχηματισμού του ΠΑΟΚ σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό, που θα στηρίζεται σε μια νέα και ευέλικτη διοικητική δομή, με σαφείς και διακριτές εταιρικές και αγωνιστικές λειτουργίες, και με υποδομές που θα ενισχύσουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε κορυφαίο επίπεδο.







Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται σήμερα, βασικές αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του αγωνιστικού τμήματος:



Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τα τελευταία τρία χρόνια ως Τεχνικός Διευθυντής στη Βάσκο ντα Γκάμα, μία εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας.



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Ο Αντρέ Βιεϊρίνια αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Ο Αντρέ, που παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής για να πάρει το UEFA A, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδας και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος.



Νέο Διοικητικό Μοντέλο



Το επόμενο διάστημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει αναλυτικά το νέο διοικητικό μοντέλο και τη στελέχωσή του.



Λέο Μάτος είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ Ο Βραζιλιάνος άσος έπαιξε ποδόσφαιρο από το 2016 έως το 2020 στον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης σε διοικητικό πόστο.Ο Λέο Μάτος εργάστηκε για τρία χρόνια ως αθλητικός διευθυντής στη Βάσκο Ντε Γκάμα.Παράλληλα, ο Άντρε Βιεϊρίνια από απλός σύμβουλος αναβαθμίστηκε και αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Καρυπίδη.«Με συνέπεια και σταθερά βήματα προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, που παρουσιάστηκαν στις 28 Απριλίου, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο του μετασχηματισμού του ΠΑΟΚ σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό, που θα στηρίζεται σε μια νέα και ευέλικτη διοικητική δομή, με σαφείς και διακριτές εταιρικές και αγωνιστικές λειτουργίες, και με υποδομές που θα ενισχύσουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε κορυφαίο επίπεδο.Αναδιάρθρωση Αγωνιστικού ΤμήματοςΣτο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται σήμερα, βασικές αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του αγωνιστικού τμήματος:Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τα τελευταία τρία χρόνια ως Τεχνικός Διευθυντής στη Βάσκο ντα Γκάμα, μία εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας.Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή, πτυχίου Sports Management από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας και πιστοποίησης της UEFA.Ο Αντρέ Βιεϊρίνια αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Ο Αντρέ, που παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής για να πάρει το UEFA A, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδας και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος.Νέο Διοικητικό ΜοντέλοΤο επόμενο διάστημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει αναλυτικά το νέο διοικητικό μοντέλο και τη στελέχωσή του.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού. Το πλάνο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, νέων περιγραφών θέσεων εργασίας, τυποποιημένων διαδικασιών, λειτουργικών πρωτοκόλλων και μηχανισμών διαρκούς αξιολόγησης όλου του προσωπικού».