Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ από την Ιουλιάννα Ρούσσου στα Παπαφλέσσεια
Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ από την Ιουλιάννα Ρούσσου στα Παπαφλέσσεια
Η 19χρονη αθλήτρια τερμάτισε 2.01.27 στην Καλαμάτα και διέλυσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ-20 (2.02.54) που είχε σημειώσει στις 23 Μαΐου στις Βρυξέλλες
Φοβερή κούρσα που συνοδεύτηκε με εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στα 800 μέτρα έκανε η Ιουλιάννα Ρούσσου στα Παπαφλέσσεια στην Καλαμάτα. Η ταλαντούχα 19χρονη αθλήτρια τερμάτισε 2.01.27 και διέλυσε το δικό της 2.02.54 που είχε σημειώσει στις 23 Μαΐου στις Βρυξέλλες.
Με τον ίδιο χρόνο, καθώς οι δύο αθλήτριες έπεσαν μαζί στο νήμα, τερμάτισε και η Εμμανουέλα Πλάκα στο ντυεμπούτο της το 2026 σε ανοιχτό και κλειστό στίβο.
Κοντά στο ρεκόρ Κ20 αγοριών έφτασε και ο Βασίλης Σαλπάς στην επιστροφή του από τις ΗΠΑ, όπου σπουδάζει. Με 1.48.64 έμεινε μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από το 1.48.59 του Θοδωρή Καλάκου. Πιο γρήγορος Έλληνας στα 800 μ. στην Καλαμάτα ο Χριστόφορος Κουτλής με 1.47.18 σε μια κούρσα που έδωσε ατομικά ρεκόρ σε όλους τους Έλληνες δρομείς.
Με τον ίδιο χρόνο, καθώς οι δύο αθλήτριες έπεσαν μαζί στο νήμα, τερμάτισε και η Εμμανουέλα Πλάκα στο ντυεμπούτο της το 2026 σε ανοιχτό και κλειστό στίβο.
Κοντά στο ρεκόρ Κ20 αγοριών έφτασε και ο Βασίλης Σαλπάς στην επιστροφή του από τις ΗΠΑ, όπου σπουδάζει. Με 1.48.64 έμεινε μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από το 1.48.59 του Θοδωρή Καλάκου. Πιο γρήγορος Έλληνας στα 800 μ. στην Καλαμάτα ο Χριστόφορος Κουτλής με 1.47.18 σε μια κούρσα που έδωσε ατομικά ρεκόρ σε όλους τους Έλληνες δρομείς.
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