Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ από την Ιουλιάννα Ρούσσου στα Παπαφλέσσεια
SPORTS
Καλαμάτα Παπαφλέσσεια Ιουλιάννα Ρούσσου

Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ από την Ιουλιάννα Ρούσσου στα Παπαφλέσσεια

 Η  19χρονη αθλήτρια τερμάτισε 2.01.27 στην Καλαμάτα και διέλυσε το δικό της  πανελλήνιο ρεκόρ Κ-20 (2.02.54) που είχε σημειώσει στις 23 Μαΐου στις Βρυξέλλες

Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ από την Ιουλιάννα Ρούσσου στα Παπαφλέσσεια
1 ΣΧΟΛΙΟ
Φοβερή κούρσα που συνοδεύτηκε με εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 στα 800 μέτρα έκανε η Ιουλιάννα Ρούσσου στα Παπαφλέσσεια στην Καλαμάτα. Η ταλαντούχα 19χρονη αθλήτρια τερμάτισε 2.01.27 και διέλυσε το δικό της 2.02.54 που είχε σημειώσει στις 23 Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Με τον ίδιο χρόνο, καθώς οι δύο αθλήτριες έπεσαν μαζί στο νήμα, τερμάτισε και η Εμμανουέλα Πλάκα στο ντυεμπούτο της το 2026 σε ανοιχτό και κλειστό στίβο.

Κοντά στο ρεκόρ Κ20 αγοριών έφτασε και ο Βασίλης Σαλπάς στην επιστροφή του από τις ΗΠΑ, όπου σπουδάζει. Με 1.48.64 έμεινε μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από το 1.48.59 του Θοδωρή Καλάκου. Πιο γρήγορος Έλληνας στα 800 μ. στην Καλαμάτα ο Χριστόφορος Κουτλής με 1.47.18 σε μια κούρσα που έδωσε ατομικά ρεκόρ σε όλους τους Έλληνες δρομείς.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης