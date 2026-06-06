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Ισχυρό μήνυμα ζωής, ελπίδας και προσφοράς από την 7η Σκυταλοδρομία Αγάπης «Βασίλης Τοκάκης»
Ισχυρό μήνυμα ζωής, ελπίδας και προσφοράς από την 7η Σκυταλοδρομία Αγάπης «Βασίλης Τοκάκης»
Μικροί και μεγάλοι κολύμπησαν για τη... ζωή στο «Ανδρέας Γαρύφαλλος» στα Βοτσαλάκια - «Ελπίζουμε ο αγώνας να συνεχιστεί για πολλά χρόνια» δήλωσε ο Θάνος, αδελφός του Βασίλη Τοκάκη
Ένα ισχυρό μήνυμα ζωής, ελπίδας και κοινωνικής προσφοράς έστειλε η 7η Σκυταλοδρομία Αγάπης «Βασίλης Τοκάκης» – «Κολυμπώ για τη Ζωή», η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, με μεγάλη συμμετοχή στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Ανδρέας Γαρύφαλλος», στα Βοτσαλάκια.
Η διοργάνωση αυτή, που έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον συμβολικές κοινωνικές και αθλητικές δράσεις της πόλης, έφερε κοντά ανθρώπους με κοινό στόχο να τιμήσουν τις αξίες της αλληλεγγύης, της εθελοντικής προσφοράς και της δύναμης της ζωής. Αθλητές, σύλλογοι, οικογένειες και εθελοντές συμμετείχαν ενεργά, δημιουργώντας μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα αγάπης.
Η δράση, η οποία αποτελεί πλέον θεσμό στην πόλη, διοργανώθηκε από τον Δήμο Πειραιά, τη Διεύθυνση Αθλητισμού και τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας 2026».
Η σκυταλοδρομία πραγματοποιείται προς τιμήν του Βασίλη Τοκάκη, του αείμνηστου συμβούλου επικοινωνίας του Δημάρχου Πειραιά, ο οποίος έδωσε τη δική του γενναία μάχη με τον καρκίνο. Παρά την πρόωρη απώλειά του, η ιδέα του συνεχίζει να ζει και να εξελίσσεται, μετατρέποντας κάθε χρόνο τη διοργάνωση σε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, εθελοντισμού και ελπίδας.
Σημαντικό στοιχείο και της εφετινής εκδήλωσης αποτέλεσε ο φιλανθρωπικός της χαρακτήρας, καθώς συμμετέχοντες και θεατές είχαν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν οικονομικά, με όποιο ποσό επιθυμούσαν, στηρίζοντας το έργο του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ».
Στη σκυταλοδρομία αγάπης συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης μαζί με τα παιδιά του, Πέτρο και Γιολάντα, ο Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Νίκος Βλαχάκος, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «Κανάλι Ένα 90,4 FM» Ιωσήφ Βουράκης και ο Θάνος Τοκάκης, αδελφός του Βασίλη Τοκάκη.
Στη δράση έλαβαν επίσης μέρος, κολυμβητές από τα αθλητικά σωματεία του Ολυμπιακού, του Εθνικού και του Ιωνικού Νικαίας, μέλη του αθλητικού σωματείου «Υπερήρωες Πειραιά», καθώς και πολίστριες του Πανιωνίου και του Γ.Σ. Ηλιούπολης.
Στους συμμετέχοντες προσφέρθηκαν αναμνηστικά μετάλλια.
Στη σκυταλοδρομία κολύμβησης παρευρέθηκαν οι γονείς του Βασίλη Τοκάκη, Γιάννης και Δήμητρα Τοκάκη και η σύζυγός του Μαργαρίτα με τον γιο της Γιώργο. Παρέστησαν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας εκπαίδευσης Χρήστος Μακρής και ο σύμβουλος του Δημάρχου Γεράσιμος Αγγελετάκης.
Το «παρών» έδωσε και ο Ζαχαρίας, η αγαπημένη μασκότ των Ημερών Θάλασσας, ο οποίος φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια χαρούμενη ατμόσφαιρα.
Τη δράση υποστήριξε η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης ΔΕΛΤΑ.
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:
Η διοργάνωση αυτή, που έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον συμβολικές κοινωνικές και αθλητικές δράσεις της πόλης, έφερε κοντά ανθρώπους με κοινό στόχο να τιμήσουν τις αξίες της αλληλεγγύης, της εθελοντικής προσφοράς και της δύναμης της ζωής. Αθλητές, σύλλογοι, οικογένειες και εθελοντές συμμετείχαν ενεργά, δημιουργώντας μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα αγάπης.
Η δράση, η οποία αποτελεί πλέον θεσμό στην πόλη, διοργανώθηκε από τον Δήμο Πειραιά, τη Διεύθυνση Αθλητισμού και τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας 2026».
Η σκυταλοδρομία πραγματοποιείται προς τιμήν του Βασίλη Τοκάκη, του αείμνηστου συμβούλου επικοινωνίας του Δημάρχου Πειραιά, ο οποίος έδωσε τη δική του γενναία μάχη με τον καρκίνο. Παρά την πρόωρη απώλειά του, η ιδέα του συνεχίζει να ζει και να εξελίσσεται, μετατρέποντας κάθε χρόνο τη διοργάνωση σε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, εθελοντισμού και ελπίδας.
Σημαντικό στοιχείο και της εφετινής εκδήλωσης αποτέλεσε ο φιλανθρωπικός της χαρακτήρας, καθώς συμμετέχοντες και θεατές είχαν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν οικονομικά, με όποιο ποσό επιθυμούσαν, στηρίζοντας το έργο του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ».
Στη σκυταλοδρομία αγάπης συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης μαζί με τα παιδιά του, Πέτρο και Γιολάντα, ο Βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων Νίκος Βλαχάκος, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «Κανάλι Ένα 90,4 FM» Ιωσήφ Βουράκης και ο Θάνος Τοκάκης, αδελφός του Βασίλη Τοκάκη.
Στη δράση έλαβαν επίσης μέρος, κολυμβητές από τα αθλητικά σωματεία του Ολυμπιακού, του Εθνικού και του Ιωνικού Νικαίας, μέλη του αθλητικού σωματείου «Υπερήρωες Πειραιά», καθώς και πολίστριες του Πανιωνίου και του Γ.Σ. Ηλιούπολης.
Στους συμμετέχοντες προσφέρθηκαν αναμνηστικά μετάλλια.
Στη σκυταλοδρομία κολύμβησης παρευρέθηκαν οι γονείς του Βασίλη Τοκάκη, Γιάννης και Δήμητρα Τοκάκη και η σύζυγός του Μαργαρίτα με τον γιο της Γιώργο. Παρέστησαν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας εκπαίδευσης Χρήστος Μακρής και ο σύμβουλος του Δημάρχου Γεράσιμος Αγγελετάκης.
Το «παρών» έδωσε και ο Ζαχαρίας, η αγαπημένη μασκότ των Ημερών Θάλασσας, ο οποίος φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια χαρούμενη ατμόσφαιρα.
Τη δράση υποστήριξε η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης ΔΕΛΤΑ.
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:
«Το αναμνηστικό μετάλλιο που μου προσφέρθηκε για τη συμμετοχή μου στην 7η Σκυταλοδρομία Αγάπης “Βασίλης Τοκάκης” – “Κολυμπώ για τη Ζωή” είναι γεμάτο αναμνήσεις, συναισθήματα και συγκίνηση. Ο Βασίλης Τοκάκης ήταν φίλος, πολύτιμος συνεργάτης, καλός οικογενειάρχης και επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας όμως έντονο το αποτύπωμά του σε όλους όσοι τον γνώρισαν. Μαζί με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» καθιερώσαμε αυτή τη Σκυταλοδρομία Αγάπης στη μνήμη του. Ο Βασίλης αγαπούσε ιδιαίτερα την κολύμβηση και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό ότι η οικογένειά του βρίσκεται κάθε χρόνο εδώ, μαζί με όλους εμάς, τιμώντας τη μνήμη του. Ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια να στηρίζουμε αυτή τη σημαντική διοργάνωση και να τιμούμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο που έφυγε τόσο νωρίς από κοντά μας».
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, σε δήλωσή του, ανέφερε:
«Στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας, ο Πειραιάς δίνει σήμερα δυναμικά το «παρών» στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά “Ανδρέας Γαρύφαλλος”, στα Βοτσαλάκια, προκειμένου να στηρίξουμε τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου “ΑγκαλιάΖΩ” και κυρίως τους ογκολογικούς ασθενείς. Αθλητές από τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά, αλλά και σε όμορους δήμους, έχουν συγκεντρωθεί εδώ, για να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος. Έχει δίπλα του την οικογένειά του, τους φίλους του, την τοπική κοινωνία και όλους εμάς που στεκόμαστε αρωγοί στον αγώνα του. Η δράση αυτή ξεκίνησε ως μια ιδέα του Βασίλη Τοκάκη, την οποία υλοποιούμε με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό. Πιστεύουμε ότι θα επιθυμούσε να συνεχίσουμε αυτή την πρωτοβουλία και γι’ αυτό δεσμευόμαστε να τη διατηρήσουμε ζωντανή».
Η Πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» Αναστασία Πασακοπούλου, σε δήλωσή της, επεσήμανε:
«Είναι η έβδομη χρονιά που συμμετέχουμε στη διοργάνωση, με στόχο να υπηρετήσουμε το έργο και τους σκοπούς του συλλόγου μας, που είναι η πολύπλευρη στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Παρέχουμε ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική υποστήριξη, ενώ παράλληλα υλοποιούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα πλήθος δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στη μνήμη του Βασίλη Τοκάκη και πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για την πόλη μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμο Πειραιά για τη δυνατότητα που μας δίνει να συμμετέχουμε σε αυτή την όμορφη πρωτοβουλία, καθώς και όλους όσοι τη στήριξαν».
Ο Θάνος Τοκάκης, αδελφός του Βασίλη Τοκάκη, σε δήλωσή του, τόνισε:
«Κάθε χρόνο νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση, αλλά και υπερηφάνεια για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο, για τη διαρκή στήριξή τους. Θα είμαστε εδώ κάθε χρόνο και ελπίζουμε η εκδήλωση αυτή να συνεχιστεί και να παραμείνει ζωντανή για πολλά ακόμη χρόνια».
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, σε δήλωσή του, ανέφερε:
«Στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας, ο Πειραιάς δίνει σήμερα δυναμικά το «παρών» στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά “Ανδρέας Γαρύφαλλος”, στα Βοτσαλάκια, προκειμένου να στηρίξουμε τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου “ΑγκαλιάΖΩ” και κυρίως τους ογκολογικούς ασθενείς. Αθλητές από τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά, αλλά και σε όμορους δήμους, έχουν συγκεντρωθεί εδώ, για να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος. Έχει δίπλα του την οικογένειά του, τους φίλους του, την τοπική κοινωνία και όλους εμάς που στεκόμαστε αρωγοί στον αγώνα του. Η δράση αυτή ξεκίνησε ως μια ιδέα του Βασίλη Τοκάκη, την οποία υλοποιούμε με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό. Πιστεύουμε ότι θα επιθυμούσε να συνεχίσουμε αυτή την πρωτοβουλία και γι’ αυτό δεσμευόμαστε να τη διατηρήσουμε ζωντανή».
Η Πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» Αναστασία Πασακοπούλου, σε δήλωσή της, επεσήμανε:
«Είναι η έβδομη χρονιά που συμμετέχουμε στη διοργάνωση, με στόχο να υπηρετήσουμε το έργο και τους σκοπούς του συλλόγου μας, που είναι η πολύπλευρη στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Παρέχουμε ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική υποστήριξη, ενώ παράλληλα υλοποιούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα πλήθος δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στη μνήμη του Βασίλη Τοκάκη και πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για την πόλη μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμο Πειραιά για τη δυνατότητα που μας δίνει να συμμετέχουμε σε αυτή την όμορφη πρωτοβουλία, καθώς και όλους όσοι τη στήριξαν».
Ο Θάνος Τοκάκης, αδελφός του Βασίλη Τοκάκη, σε δήλωσή του, τόνισε:
«Κάθε χρόνο νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση, αλλά και υπερηφάνεια για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο, για τη διαρκή στήριξή τους. Θα είμαστε εδώ κάθε χρόνο και ελπίζουμε η εκδήλωση αυτή να συνεχιστεί και να παραμείνει ζωντανή για πολλά ακόμη χρόνια».
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