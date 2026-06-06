Ισχυρό μήνυμα ζωής, ελπίδας και προσφοράς από την 7η Σκυταλοδρομία Αγάπης «Βασίλης Τοκάκης»

«Το αναμνηστικό μετάλλιο που μου προσφέρθηκε για τη συμμετοχή μου στην 7η Σκυταλοδρομία Αγάπης “Βασίλης Τοκάκης” – “Κολυμπώ για τη Ζωή” είναι γεμάτο αναμνήσεις, συναισθήματα και συγκίνηση. Ο Βασίλης Τοκάκης ήταν φίλος, πολύτιμος συνεργάτης, καλός οικογενειάρχης και επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας όμως έντονο το αποτύπωμά του σε όλους όσοι τον γνώρισαν. Μαζί με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» καθιερώσαμε αυτή τη Σκυταλοδρομία Αγάπης στη μνήμη του. Ο Βασίλης αγαπούσε ιδιαίτερα την κολύμβηση και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό ότι η οικογένειά του βρίσκεται κάθε χρόνο εδώ, μαζί με όλους εμάς, τιμώντας τη μνήμη του. Ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια να στηρίζουμε αυτή τη σημαντική διοργάνωση και να τιμούμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο που έφυγε τόσο νωρίς από κοντά μας».Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, σε δήλωσή του, ανέφερε:«Στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας, ο Πειραιάς δίνει σήμερα δυναμικά το «παρών» στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά “Ανδρέας Γαρύφαλλος”, στα Βοτσαλάκια, προκειμένου να στηρίξουμε τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου “ΑγκαλιάΖΩ” και κυρίως τους ογκολογικούς ασθενείς. Αθλητές από τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά, αλλά και σε όμορους δήμους, έχουν συγκεντρωθεί εδώ, για να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος. Έχει δίπλα του την οικογένειά του, τους φίλους του, την τοπική κοινωνία και όλους εμάς που στεκόμαστε αρωγοί στον αγώνα του. Η δράση αυτή ξεκίνησε ως μια ιδέα του Βασίλη Τοκάκη, την οποία υλοποιούμε με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό. Πιστεύουμε ότι θα επιθυμούσε να συνεχίσουμε αυτή την πρωτοβουλία και γι’ αυτό δεσμευόμαστε να τη διατηρήσουμε ζωντανή».Η Πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» Αναστασία Πασακοπούλου, σε δήλωσή της, επεσήμανε:«Είναι η έβδομη χρονιά που συμμετέχουμε στη διοργάνωση, με στόχο να υπηρετήσουμε το έργο και τους σκοπούς του συλλόγου μας, που είναι η πολύπλευρη στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Παρέχουμε ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική υποστήριξη, ενώ παράλληλα υλοποιούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα πλήθος δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στη μνήμη του Βασίλη Τοκάκη και πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για την πόλη μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμο Πειραιά για τη δυνατότητα που μας δίνει να συμμετέχουμε σε αυτή την όμορφη πρωτοβουλία, καθώς και όλους όσοι τη στήριξαν».Ο Θάνος Τοκάκης, αδελφός του Βασίλη Τοκάκη, σε δήλωσή του, τόνισε:«Κάθε χρόνο νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση, αλλά και υπερηφάνεια για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο, για τη διαρκή στήριξή τους. Θα είμαστε εδώ κάθε χρόνο και ελπίζουμε η εκδήλωση αυτή να συνεχιστεί και να παραμείνει ζωντανή για πολλά ακόμη χρόνια».