Αντρέεβα μετά τον θρίαμβο στο Roland Garros: Θέλω να ευχαριστήσω τον εαυτό μου, πάντα πίστευα σε μένα και δούλευα
Αντρέεβα μετά τον θρίαμβο στο Roland Garros: Θέλω να ευχαριστήσω τον εαυτό μου, πάντα πίστευα σε μένα και δούλευα
Η 19χρονη Μίρα Αντρέεβα είναι η νέα πριγκίπισσα του Roland Garros
Η Μίρα Αντρέεβα κερδίζοντας εύκολα 6-3,6-2 την Μάγια Χωαλίνσκα στον τελικό του Παρισιού είναι η νέα πριγκίπισσα του Roland Garros.
Η 19χρονη τενίστρια μίλησε σε τρείς γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και ρώσικα) στην διάρκεια της τελετής απονομής και αφού αναφέρθηκε στον τελικό και στην αντίπαλό της ευχαρίστησε τον εαυτό της γιατί πίστεψε στην αξία της και δούλεψε.
«Εννοείται πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στη Maja γι' αυτές τις εκπληκτικές 3 εβδομάδες. Πέρασες από τα προκριματικά, κέρδισες τόσους πολλούς αγώνες, τόσες πολύ καλές παίκτριες. Συγχαρητήρια και στην ομάδα σου, κάνατε εκπληκτική δουλειά. Είσαι πολύ επικίνδυνη αντίπαλος, δεν θα ήθελα να σε αντιμετωπίσω ξανά. Σου εύχομαι τα καλύτερα για το υπόλοιπο της σεζόν και ελπίζω να σε ξανασυναντήσω, είναι οκ (γέλια). Ελπίζω να παίξουμε σε πολλούς τελικούς στο μέλλον» είπε αρχικά και συνέχισε μιλώντας για την προπονήτριά της, Conchita Martinez: «Ευχαριστώ την ομάδα μου. Μπορεί να γίνω δύσκολη κάποιες φορές, είναι δύσκολο να με έχεις κοντά σου κάποιες μέρες, αλλά σας ευχαριστώ που με ωθείτε στα όριά μου.
Που με κάνετε να κάνω δουλειά που δεν θέλω να κάνω, που με πιέζετε. Σ' ευχαριστώ ειδικά εσένα Conchita, που μου δίνεις τόσες συμβουλές. Δεν θα ευχαριστήσω τον καθένα σας ξεχωριστά, γιατί μου φαίνεται υπερβολή, αλλά σας ευχαριστώ όλους, όσοι είστε την ομάδα μου, αλλά και όσοι με έχουν στηρίξει».
Μιλώντας για τους γονείς της είπε: «Ξεχωριστά θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, γιατί πάντα με υποστήριζαν και πίστευαν σε μένα. Ο μπαμπάς μου βλέπει από την τηλεόραση. Σ' ευχαριστώ που ήσουν πάντα εκεί και με στήριζες άνευ όρων».
Στο τέλος αναφέρθηκε στον εαυτό της: «Τελευταία, θέλω να ευχαριστήσω τον εαυτό μου, γιατί πίστευα σε μένα. Πάντα έδινα το 100% μου, παρότι ήταν δύσκολο. Προσπαθούσα κάθε μέρα να είμαι καλύτερη, ως άνθρωπος και ως παίκτρια. Πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω, πάλευα με πολλούς δαίμονες μέσα μου και μόνο εγώ ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για μένα. Πόσο νευρική ήμουν τις τελευταίες εβδομάδες. Ευχαριστώ τον εαυτό μου που δούλεψα τόσο σκληρά και τα έδωσα όλα».
Η 19χρονη τενίστρια μίλησε σε τρείς γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και ρώσικα) στην διάρκεια της τελετής απονομής και αφού αναφέρθηκε στον τελικό και στην αντίπαλό της ευχαρίστησε τον εαυτό της γιατί πίστεψε στην αξία της και δούλεψε.
«Εννοείται πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στη Maja γι' αυτές τις εκπληκτικές 3 εβδομάδες. Πέρασες από τα προκριματικά, κέρδισες τόσους πολλούς αγώνες, τόσες πολύ καλές παίκτριες. Συγχαρητήρια και στην ομάδα σου, κάνατε εκπληκτική δουλειά. Είσαι πολύ επικίνδυνη αντίπαλος, δεν θα ήθελα να σε αντιμετωπίσω ξανά. Σου εύχομαι τα καλύτερα για το υπόλοιπο της σεζόν και ελπίζω να σε ξανασυναντήσω, είναι οκ (γέλια). Ελπίζω να παίξουμε σε πολλούς τελικούς στο μέλλον» είπε αρχικά και συνέχισε μιλώντας για την προπονήτριά της, Conchita Martinez: «Ευχαριστώ την ομάδα μου. Μπορεί να γίνω δύσκολη κάποιες φορές, είναι δύσκολο να με έχεις κοντά σου κάποιες μέρες, αλλά σας ευχαριστώ που με ωθείτε στα όριά μου.
Που με κάνετε να κάνω δουλειά που δεν θέλω να κάνω, που με πιέζετε. Σ' ευχαριστώ ειδικά εσένα Conchita, που μου δίνεις τόσες συμβουλές. Δεν θα ευχαριστήσω τον καθένα σας ξεχωριστά, γιατί μου φαίνεται υπερβολή, αλλά σας ευχαριστώ όλους, όσοι είστε την ομάδα μου, αλλά και όσοι με έχουν στηρίξει».
Μιλώντας για τους γονείς της είπε: «Ξεχωριστά θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, γιατί πάντα με υποστήριζαν και πίστευαν σε μένα. Ο μπαμπάς μου βλέπει από την τηλεόραση. Σ' ευχαριστώ που ήσουν πάντα εκεί και με στήριζες άνευ όρων».
Στο τέλος αναφέρθηκε στον εαυτό της: «Τελευταία, θέλω να ευχαριστήσω τον εαυτό μου, γιατί πίστευα σε μένα. Πάντα έδινα το 100% μου, παρότι ήταν δύσκολο. Προσπαθούσα κάθε μέρα να είμαι καλύτερη, ως άνθρωπος και ως παίκτρια. Πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω, πάλευα με πολλούς δαίμονες μέσα μου και μόνο εγώ ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για μένα. Πόσο νευρική ήμουν τις τελευταίες εβδομάδες. Ευχαριστώ τον εαυτό μου που δούλεψα τόσο σκληρά και τα έδωσα όλα».
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