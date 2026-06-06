O Καλάθης σούταρε πίσω από το ταμπλό και πέτυχε τρομερό buzzer beater στο Ντουμπάι-Παρτίζαν, βίντεο
SPORTS
Νικ Καλάθης Ντουμπάι BC Παρτίζαν Buzzer Beater

O Καλάθης σούταρε πίσω από το ταμπλό και πέτυχε τρομερό buzzer beater στο Ντουμπάι-Παρτίζαν, βίντεο

Ο Νικ Καλάθης ισοφάρισε σε 42-42 στην εκπνοή του ημιχρόνου αλλά η Παρτίζαν έχασε και τον 2ο τελικό της Αδριατικής Λίγκας

O Καλάθης σούταρε πίσω από το ταμπλό και πέτυχε τρομερό buzzer beater στο Ντουμπάι-Παρτίζαν, βίντεο
Τρομερό buzzer beater από τον Νικ Καλάθη στον 2ο τελικό της Αδριατικής Λίγκας ανάμεσα στην Ντουμπάι και την Παρτίζαν. 

Ο γκαρντ της ομάδας του Βελιγραδίου ο οποίος τη νέα σεζόν θα παίζει στον ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 42-42 στο ημίχρονο με φοβερό τρόπο. 

Με ένα απίστευτο φλόουτερ έστειλε τη μπάλα στο υψηλότερο σημείο του ταμπλό  και εκείνη κατέληξε στο καλάθι. Για την ιστορία η Ντουμπάι επικράτησε 86-81 και έκανε το 2-0 στους τελικούς. 

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