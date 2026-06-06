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O Καλάθης σούταρε πίσω από το ταμπλό και πέτυχε τρομερό buzzer beater στο Ντουμπάι-Παρτίζαν, βίντεο
O Καλάθης σούταρε πίσω από το ταμπλό και πέτυχε τρομερό buzzer beater στο Ντουμπάι-Παρτίζαν, βίντεο
Ο Νικ Καλάθης ισοφάρισε σε 42-42 στην εκπνοή του ημιχρόνου αλλά η Παρτίζαν έχασε και τον 2ο τελικό της Αδριατικής Λίγκας
Τρομερό buzzer beater από τον Νικ Καλάθη στον 2ο τελικό της Αδριατικής Λίγκας ανάμεσα στην Ντουμπάι και την Παρτίζαν.
Ο γκαρντ της ομάδας του Βελιγραδίου ο οποίος τη νέα σεζόν θα παίζει στον ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 42-42 στο ημίχρονο με φοβερό τρόπο.
Με ένα απίστευτο φλόουτερ έστειλε τη μπάλα στο υψηλότερο σημείο του ταμπλό και εκείνη κατέληξε στο καλάθι. Για την ιστορία η Ντουμπάι επικράτησε 86-81 και έκανε το 2-0 στους τελικούς.
Ο γκαρντ της ομάδας του Βελιγραδίου ο οποίος τη νέα σεζόν θα παίζει στον ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 42-42 στο ημίχρονο με φοβερό τρόπο.
Με ένα απίστευτο φλόουτερ έστειλε τη μπάλα στο υψηλότερο σημείο του ταμπλό και εκείνη κατέληξε στο καλάθι. Για την ιστορία η Ντουμπάι επικράτησε 86-81 και έκανε το 2-0 στους τελικούς.
👀👀 What a way to beat the buzzer!— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 6, 2026
NICK CALATHES, ladies and gentlemen!@dubaibasket | @PartizanBC #ABAPlayoffs | #NLBMagicMoment pic.twitter.com/gLHcA0TwD4
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