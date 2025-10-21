Η αποβολή του Έσε που έφερε την «έκρηξη» του Μεντιλίμπαρ: Γιατί δεν πήγε στο VAR ο διαιτητής - Δείτε βίντεο
Ο Ελβετός διαιτητής Ουρς Σνάιντερ έδειξε μία αμφισβητούμενη δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Σαντιάγκο Έσε στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, κάνοντας έξαλλο τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο

Ο Ολυμπιακός είχε ισορροπήσει το ματς απέναντι στη Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, είχε μειώσει το σκορ σε 2-1, απαντώντας στο γρήγορο προβάδισμα. 

Ένα λάθος, όμως, του Ελβετού διαιτητή, δυσκόλεψε τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, αφήνοντάς τον με δέκα παίκτες στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. 

Οι ερυθρόλευκοι μείωσαν σε 2-1 και πίεζαν για την ισοφάριση. Ο Σαντιάγκο Έσε κέρδισε μία μονομαχία από τον Κασαδό και στη συνέχεια ο νεαρός Ισπανός έπεσε κάτω πιάνοντας το πρόσωπό του. 

Από το ριπλέι φάνηκε ότι ο Έσε δεν έχει ακουμπήσει τον Κασαδό, παρόλα αυτά ο Ελβετός διαιτητής Σνάιντερ έδειξε δεύτερη κίτρινη στον Αργεντινό και τον απέβαλε. 



Ο Έσε διαμαρτυρήθηκε έντονα στον ρέφερι, όπως και όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε έξαλλος με την απόφαση αυτή και φώναζε στον Ελβετό να πάει να το δει στο VAR, το ίδιο και ο Μπιανκόν από τον πάγκο. 

Θυμίζουμε ότι το VAR, μπορεί να το συμβουλευτεί ο διαιτητής μόνο στην περίπτωση της απευθείας κόκκινης και όχι της δεύτερης κίτρινης κάρτας. 



