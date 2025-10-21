Κυρίαρχη η Ευρώπη στο NBA: 71 παίκτες από τη γηραιά ήπειρο, συνολικά 135 μη Αμερικανοί στα ρόστερ της σεζόν 2025-26

Ένα ρεκόρ 135 παικτών από 43 χώρες και έξι ηπείρους, όλοι τους γεννημένοι εκτός Ηνωμένων Πολιτειών
είναι στα ρόστερ των 30 ομάδων NBA, σύμφωνα με ανακοίνωση του NBA
.
Η σεζόν 2025-26 του NBA τα ξημερώματα, σηματοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη χρονιά που τα ρόστερ της πρεμιέρας είχαν τουλάχιστον 100 διεθνείς παίκτες στο πρωτάθλημα με έδρα τις ΗΠΑ.
Το προηγούμενο ρεκόρ για διεθνείς παίκτες ήταν 125, ένα ορόσημο που είχε επιτευχθεί στην αρχή της σεζόν 2023-24.
Για 12η συνεχόμενη σεζόν, ο Καναδάς είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με 23 παίκτες, μια ομάδα με επικεφαλής τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
, ο οποίος οδήγησε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στον τίτλο του NBA τον Ιούνιο.
Η Γαλλία, η Αυστραλία και η Γερμανία ήταν οι δεύτερες χώρες με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση εκτός των ΗΠΑ με επτά παίκτες η καθεμία, ακολουθούμενες από τη Σερβία (6).
Οι Ατλάντα Χοκς έχουν 10 διεθνείς παίκτες, αριθμός ρεκόρ, και ακολουθούν οι Πόρταλ Τράιαλ Μπλέιζερς και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με επτά ο καθένας.
Το NBA ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν 71 Ευρωπαίοι παίκτες, αριθμός ρεκόρ, στα ρόστερ της πρεμιέρας, μια ομάδα γεμάτη αστέρια που περιλαμβάνει τους Γιάννη Αντετοκούνμπο
(Ελλάδα), Νίκολα Γιόκιτς
(Σερβία) και Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) και Βίκτορ Γουεμπανιάμα (Γαλλία).
