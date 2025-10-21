Κυρίαρχη η Ευρώπη στο NBA: 71 παίκτες από τη γηραιά ήπειρο, συνολικά 135 μη Αμερικανοί στα ρόστερ της σεζόν 2025-26

Για 12η συνεχόμενη σεζόν, ο Καναδάς είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με 23 παίκτες, η Γαλλία, η Αυστραλία και η Γερμανία ήταν οι δεύτερες χώρες με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση