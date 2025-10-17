Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Γκουαρδιόλα: «Δεν θα σκεφτώ διάλειμμα πριν το 2035, η δουλειά στη Σίτι δεν έχει τελειώσει»
Γκουαρδιόλα: «Δεν θα σκεφτώ διάλειμμα πριν το 2035, η δουλειά στη Σίτι δεν έχει τελειώσει»
Ο μακροβιότερος προπονητής της Premier League αστειεύεται για την αποχώρησή του, δηλώνει ότι «δεν έχει τελειώσει η δουλειά» στη Σίτι και αποθεώνει τον Χάαλαντ
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο μακροβιότερος εν ενεργεία προπονητής της Premier League, ξεκαθάρισε με χιούμορ ότι δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει διάλειμμα από τους πάγκους, απαντώντας σε προτροπές πρώην συνεργατών του. Ο Καταλανός βρίσκεται στο τιμόνι της Μάντσεστερ Σίτι από τον Αύγουστο του 2016 και παραμένει γεμάτος ενθουσιασμό, καθώς κυνηγά το έβδομο πρωτάθλημά του σε εννέα σεζόν.
Ο Κάρλες Πλάντσαρτ, ο οποίος εργάστηκε ως αναλυτής υπό τον Γκουαρδιόλα σε Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Σίτι, είχε δηλώσει ότι ο πρώην προϊστάμενός του θα έπρεπε να κάνει ένα διάλειμμα για να «αναζωογονηθεί».
«Το 2035 θα αρχίσω να το σκέφτομαι!», αστειεύτηκε ο Γκουαρδιόλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα πρωταθλήματος με την Έβερτον.
«Δεν έχει τελειώσει η δουλειά» – Το κίνητρο της βελτίωσης
Ο 54χρονος τεχνικός, το συμβόλαιο του οποίου εκπνέει στο τέλος της σεζόν 2026/27, εξήγησε ότι η πρόοδος που βλέπει στην ομάδα του είναι η κύρια πηγή κινήτρων του.
«Αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι έχω την ενέργεια, μαζί με τους παίκτες μου, να κάνουμε μια καλύτερη σεζόν από την περσινή», εξήγησε ο προπονητής της Σίτι. «Αυτός είναι ο στόχος μου. Ποτέ δεν κάθομαι εδώ στις αρχές Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου και λέω ότι θα κερδίσουμε αυτό ή το άλλο».
Ο Γκουαρδιόλα τόνισε πως βλέπει σημάδια βελτίωσης σε κάθε παιχνίδι, κάτι που του δίνει δύναμη να συνεχίσει: «Βλέπω πράγματα που κάνουμε πολύ καλύτερα από πέρυσι και σε κάθε παιχνίδι είμαστε λίγο καλύτεροι. Υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθούμε σε πολλές πτυχές και αυτό μου δίνει την ενέργεια ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Είναι εντελώς ανολοκλήρωτη δουλειά. Γι' αυτό είμαι εδώ».
Αποθέωση Χάαλαντ και αγωνία για τον Ρόδρι
Σχετικά με την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποθέωσε τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ της Premier League με εννέα γκολ σε επτά αγώνες:
«Ναι, νομίζω ότι είναι στην καλύτερη φόρμα του. Τα πάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Τα επίπεδα απόδοσής του είναι εξαιρετικά. Αλλά δεν μπορείς να διατηρήσεις αυτό το επίπεδο συνέχεια. Όταν πρόκειται να "πέσει", θα είμαι εκεί. Θα είμαστε εκεί. Απλώς πρέπει να διατηρήσουμε τα επίπεδά του. Δεν χρειάζεται κομπλιμέντα ή κάτι ιδιαίτερο».
Αντίθετα, δυσάρεστα ήταν τα νέα για τον Ρόδρι. Ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» του 2024 (Ballon d'Or) δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα του Σαββάτου και ο Γκουαρδιόλα εξέφρασε την ανησυχία του για το πότε θα επιστρέψει.
«Δεν υπάρχουν νέα. Δεν είναι έτοιμος για αύριο», δήλωσε ο Γκουαρδιόλα για τον Ισπανό μέσο, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο 22ο λεπτό της νίκης (1-0) επί της Μπρέντφορντ πριν τη διακοπή. «Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει», παραδέχτηκε ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι.
«Δεν έχει τελειώσει η δουλειά» – Το κίνητρο της βελτίωσης
Αποθέωση Χάαλαντ και αγωνία για τον Ρόδρι
