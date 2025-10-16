ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Ράφα Μπενίτεθ: Η σύμπτωση στον Παναθηναϊκό με Βιτόρια και Αλόνσο
SPORTS
Ράφα Μπενίτεθ Παναθηναϊκός

Ράφα Μπενίτεθ: Η σύμπτωση στον Παναθηναϊκό με Βιτόρια και Αλόνσο

Ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος «ακούγεται» ότι μπορεί να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, έχει ένα απίστευτο κοινό με τους Αλόνσο και Ρουί Βιτόρια

Ράφα Μπενίτεθ: Η σύμπτωση στον Παναθηναϊκό με Βιτόρια και Αλόνσο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Οι πληροφορίες ήθελαν τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 65χρονο τεχνικό Ράφα Μπενίτεθ και όσο κι αν οι «πράσινοι» έχουν διαψεύσει προς το παρόν, η συζήτηση γύρω από το όνομα του Ισπανού τεχνικού έχει πάρει ήδη φωτιά.

Εάν και εφόσον ο Μπενίτεθ αναλάβει, θα είναι ο τέταρτος προπονητής σε έναν χρόνο. Δεν υπολογίζεται φυσικά ο Δημήτρης Κοροπούλης, που ήταν υπηρεσιακός τεχνικός στο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea.

Στις 29 Οκτωβρίου 2024 αποχώρησε ο Ουρουγουανός Ντιέγκο Αλόνσο και τον διαδέχθηκε ο Ρουί Βιτόρια. Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχώρησε μετά την ήττα από την Κηφισιά με 3-2. Με πρωταγωνιστές τους Τεττέη, Παντελίδη, οι οποίοι θα ντυθούν στα πράσινα. Ο Βιτόρια ήταν στον σύλλογο για 319 μέρες και 43 αγώνες, ενώ ο Αλόνσο είχε 120 μέρες και 17 ματς.

Μετά τον Βιτόρια ήρθε ο Χρήστος Κόντης και τώρα οι πράσινοι συζητούν με τον Μπενίτεθ. Θα πει κάποιος που είναι το περίεργο; Εκτός του ότι ένας μεγάλος σύλλογος πάει για τέταρτο προπονητή σε έναν χρόνο (όπως αναφέραμε στις 29/10/24 έφυγε ο Αλόνσο), που από μόνο του δείχνει πόσο λάθος γίνονται πολλά πράγματα, υπάρχει και μία τρομακτική σύμπτωση.

Ο Αλόνσο ήταν γεννημένος στις 16 Απριλίου 1975.

Ο Βιτόρια γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1970.


Ο Μπενίτεθ έχει γεννηθεί στις 16 Απριλίου 1960!

Για να μην υπάρχει απορία, ο Κόντης δεν γεννήθηκε Απρίλιο. Ο Έλληνας τεχνικός γεννήθηκε στις 13 Μαϊου 1975. Σχεδόν έναν μήνα μετά τον Αλόνσο.

Κλείσιμο
Πηγή: gazzetta.gr



Ειδήσεις σήμερα:

«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του

Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης