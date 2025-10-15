Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ράσφορντ για την επιστροφή του στην Εθνική: «Πήγα στην Μπαρτσελόνα, αν έμενα στη Γιουνάιτεντ δε θα με καλούσαν»
Ράσφορντ για την επιστροφή του στην Εθνική: «Πήγα στην Μπαρτσελόνα, αν έμενα στη Γιουνάιτεντ δε θα με καλούσαν»
Ο Άγγλος εξτρέμ διανύει μετά από καιρό διάστημα φορμαρίσματος, έτσι ο Τόμας Τούχελ τον κάλεσε ξανά στην Εθνική ομάδα, με την οποία είχε να αγωνιστεί από τον Μάρτιο του 2024
Οι τελευταίοι μήνες του Μάρκους Ράσφορντ ως ποδοσφαιριστή μοιάζουν βγαλμένοι από το πιο έξυπνο σενάριο στον κινηματογράφο.
Ο Άγγλος εξτρέμ έπαιξε τελευταία φορά με την Εθνική Αγγλίας τον Μάρτιο του 2024, αφού ο τότε προπονητής, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ τον άφησε εκτός από την αποστολή του Euro 2024.
Τη σεζόν 2024-25 παραγκωνίστηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έτσι ο Τόμας Τούχελ δεν τον είχε υπόψιν του για την Εθνική.
Το καλοκαίρι έφυγε δανεικός στη Μπαρτσελόνα στην οποία αναγεννήθηκε και πρωταγωνιστεί.
«Κάνει τη διαφορά στη Μπαρτσελόνα, είναι ο τύπος παίκτη που μπορεί να αλλάξει τα παιχνίδια», είχε δηλώσει ο Γερμανός προπονητής, όταν ανακοίνωσε την αποστολή για τα παιχνίδια εναντίον της Ουαλίας και της Λετονίας.
Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα, όταν ο 27χρονος εξτρέμ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν η μεταγραφή του στη Μπαρτσελόνα βελτίωσε τις προοπτικές του για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο ίδιος απάντησε λακωνικά «ναι».
Συγκεκριμένα, ο Ράσφορντ μοιράστηκε την πεποίθησή του ότι η μεταγραφή του στους περσινούς πρωταθλητές της La Liga ήταν φαινομενικά ο κύριος λόγος που επέστρεψε στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της πατρίδας του.
Ερωτηθείς για το αν θα συνέβαινε το ίδιο στην περίπτωση που παρέμενε στο Ολντ Τράφορντ, εκείνος απάντησε: «Όχι, δεν νομίζω ότι θα με είχαν καλέσει».
