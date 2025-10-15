Ράσφορντ για την επιστροφή του στην Εθνική: «Πήγα στην Μπαρτσελόνα, αν έμενα στη Γιουνάιτεντ δε θα με καλούσαν»

Ο Άγγλος εξτρέμ διανύει μετά από καιρό διάστημα φορμαρίσματος, έτσι ο Τόμας Τούχελ τον κάλεσε ξανά στην Εθνική ομάδα, με την οποία είχε να αγωνιστεί από τον Μάρτιο του 2024