Λάτσιο: Διαψεύδει φήμες περί πώλησης του συλλόγου σε επενδυτές από το Κατάρ
Ο σύλλογος και ο πλειοψηφικός μέτοχος αρνούνται κάθε διαπραγμάτευση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, μιλούν για «κατασκευασμένη παραπληροφόρηση» και προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για τον εντοπισμό των υπευθύνων
Η Λάτσιο και ο βασικός μέτοχός της διέψευσαν κατηγορηματικά τη Δευτέρα τις διαδικτυακές φήμες που ήθελαν τον ιταλικό σύλλογο να βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης ή διαπραγματεύσεων με Καταριανούς επενδυτές.
«Ουδεμία προσφορά, εκδήλωση ενδιαφέροντος ή πρόταση — επίσημη ή ανεπίσημη — έχει ληφθεί ποτέ από καταριακά κεφάλαια ή οποιονδήποτε άλλον, εντός ή εκτός Ιταλίας», ανέφερε η ομάδα σε επίσημη ανακοίνωση, απαντώντας στις φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες.
Η Λάτσιο χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες «εντελώς ψευδείς, αβάσιμες και κατασκευασμένες με μοναδικό σκοπό την αποσταθεροποίηση του συλλόγου, των φιλάθλων του και της μετοχής του στο ιταλικό χρηματιστήριο».
Ο σύλλογος γνωστοποίησε ακόμη ότι έχει καταθέσει αναφορές στις δικαστικές αρχές καθώς και στις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς, Consob και Borsa Italiana, προκειμένου να εντοπιστεί «η προέλευση και η ευθύνη» των ψευδών δημοσιευμάτων.
