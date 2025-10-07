Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Πρίντεζης για Ναν: «Είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει έρθει στην Ελλάδα» - Βίντεο
Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού εξήγησε γιατί υπερέχει ο σταρ του Παναθηναϊκού
Ο Γιώργος Πρίντεζης αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν.
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και αρχηγός του Ολυμπιακού τόνισε ότι ο αστέρας του Παναθηναϊκού είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει έρθει στην Ελλάδα.
Ο Γιώργος Πρίντεζης μιλώντας «EuroLeague Legends Powered by Stoiximan» εξήγησε το γιατί και αναφέρθηκε σε Τάρπλεϊ και Ντομινίκ
Οι δηλώσεις του Πρίντεζη
«Για τον Ναν είχα πει ότι πιστεύω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει έρθει στην Ελλάδα. Μέσα σε τέσσερις μήνες ήταν μεγάλη η διαφορά στον Παναθηναϊκό. Το πώς άρχισε να βάζει 20 πόντους, το impact του σε συνδυασμό ότι ήρθε το αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό, αφού πήγε Final Four ύστερα από πολλά χρόνια και πήρε την Ευρωλίγκα και έκανε ένα καλό Final Four. Αυτό τον κατατάσσει αν όχι στον καλύτερο, ως έναν από τους καλύτερους, γιατί ως ταλέντο μπορείς να πεις Ρόι Τάρπλεϊ, Ντομινίκ Ουίλκινς. Έχουν έρθει… τέρατα, αλλά σαν επίδραση, σαν προσθήκη σε ομάδα και σαν αποτέλεσμα, ναι μπορείς να τον κατατάξεις εκεί».
@eurohoops_greece ☘️ 𝝢𝝖𝝢 𝝤 𝝟𝝖𝝠𝝪𝝩𝝚𝝦𝝤𝝨❗ 🗣️ Ο Γιώργος Πρίντεζης σχολιάζει την παρουσία του Κέντρικ Ναν και γιατί είναι από τους καλύτερους ξένους παίκτες που έχουν περάσει από τα ελληνικά παρκέ. 📽️ Νέο επεισόδιο EuroLeague Legends Powered by @Stoiximan ♬ original sound - eurohoops_greece
